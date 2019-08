Reclasificación empresas se haría sin los sindicalistas: Santos

El ministro de Trabajo, Winston Santos, afirmó ayer que el Gobierno y el sector empleador harán la reclasificación de las empresas “en caso hipotético” de que las centrales sindicales no participen en las discusiones que se celebran en la sede del ministerio.

Indicó que la reunión de ayer, en la que se discutiría la reclasificación de las empresas, fue aplazada porque los sectores todavía no han armado una propuesta definida, pero el Ministerio de Trabajo tiene interés en que la reclasificación sea para el futuro y no sea retroactiva.

Consideró que la reclasificación se hará a partir de septiembre próximo.

Recordó que la resolución que incrementó el salario en un 14 por ciento establece un acuerdo mediante el cual los tres sectores (trabajadores, empleados y Gobierno) se sentarán en la mesa del diálogo durante 60 días para hacer la reclasificación de las empresas.

Ratificó que en ese plazo se debe hacer la reclasificación de las empresas.

El funcionario fue entrevistado luego de participar en el desayuno temático celebrado ayer por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) en la Torre Empresarial.

Por otro lado, Santos afirmó que el Ministerio de Trabajo no permitirá violaciones al aumento de 14% dispuesto por el Comité Nacional de Salarios (CNS) para los trabajadores no sectorizados.

Explicó que el Ministerio de Trabajo envió una comunicación a las centrales sindicales para que indiquen los nombres de las empresas que no han respetado el incremento salarial, a fin de enviar al cuerpo de inspectores, porque “no vamos a permitir violaciones a las disposiciones del Comité Nacional de Salarios”.

Precisó que hasta ahora el Ministerio de Trabajo no ha obtenido nada concreto de la denuncia formulada por las centrales sindicales.

Precisó que las empresas que violen la resolución del Comité Nacional de Salarios recibirán multas de tres a seis salarios mínimos. Expresó que la empresas han acogido el aumento salarial.