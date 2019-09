Padre de Anibel tendría custodia de las tres niñas

Félix González, padre de la abogada Anibel González Ureña, muerta por su expareja, que luego se suicidó, estaría como tutor de las niñas que su hija procreó con su victimario, el empresario Yasmil Oscar Fernández Estévez.

González Ureña dejó tres hijas, una de 12 años que está en cuarto de secundaria; una de 8 que cursa el séptimo y una de 3 que está en maternal y, que padece de diabetes y es dependiente de insulina, por lo que debe tener un cuidado especial.

González dijo que aún la tutoría de las niñas no está definida, pero aseguró que sea él u otro familiar, estará pendiente de la situación y lo que pueda hacer en su favor lo hará como abuelo, ya que su espacio nada ni nadie se lo puede quitar.

“Mira desde que inició esta situación he estado al frente de todo el proceso, llevando las niñas al colegio, orientándolas, cocinándole, durmiendo con ellas y me dicen papi”, expresó.

Dijo que las niñas pueden estar bajo la custodia de su exesposa Mercedes Ureña, la madre de Anibel, pero que las cosas que les pertenecen estará atento para protegerlas para que no tengan dificultades.

Indicó que ha depositado documentos en Progresando con Solidaridad para que las niñas tengan seguridad y garantizarle su futuro.

Fue claro en señalar que los derechos no se mendigan, por lo que defenderá los bienes que le corresponden y citó la mueblería.

Expresó que los familiares del padre de las niñas son de Dajabón y que siempre han estado un poco alejado. Dijo que no peleará la custodia, ya que lo puede hacer cualquier familiar, lo que sí defenderá son los intereses de sus nietas.