Falta de agua por sequía padece el país irrita habitantes gran SD que protestan en las calles

La escasez de agua comienza a irritar a los moradores de 60 sectores del Gran Santo Domingo que padecen la falta del líquido por la sequía que afecta las fuentes de abastecimiento de los sistemas de acueductos.

A la sequía se agrega el sofocante calor, que combinados con los apagones se convierten en una bomba que comenzó a estallar en algunos lugares como Los Alcarrizos, Los Girasoles y Pantoja.

En diferentes puntos de Pantoja la gente se lanzó a las calles a protestar con neumáticos encendidos y lanzando basura a las vías, alegando que no reciben agua potable desde hace meses, por lo que no disponen del líquido para mitigar las altas temperaturas.

Margarita Figueroa, de la calle Juana Seguer, en Villa Pantoja, narra las vicisitudes que padecen por falta de agua, sobre todo, para paliar el irritante calor que azota el territorio.

Expresó que para llamar la atención vecinos de diferentes calles y sectores de Pantoja se lanzaron a las calles para reclamar de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) el suministro del líquido.

Precisamente ayer un camión cisterna de la Caasd suministraba agua y Figueroa llenó cinco tanques de 55 galones y otros envases.

Figueroa se disponía a tapar los envases y colocar cloro para evitar que el mosquito Aedes aegypti, que producen el dengue, coloque sus larvas y reproducirse.

Crucelina Castillo, de la calle Lucas Evangelista, del sector José Contreras, de Pantoja, expresó que pasan por una situación muy difícil, ya que de los pocos recursos que disponen para mantener a sus hijos deben disponer de 100 pesos para comprar un tanque de agua.

Luis López, del mismo sector, señala que padecen de escasez de agua desde hace 11 años, pero que la crisis se ha agudizado en los últimos tres meses, lo atribuye a que los técnicos desvían el líquido hacia otros sectores.

Alerta sobre la cantidad de mosquitos que se producen como consecuencia de las aguas estancadas, por lo que teme un brote de dengue en la comunidad, a pesar de las medidas que disponen.

La situación es la misma en sectores de Los Alcarrizos, como Savica, donde en la parte alta el líquido no llega y son escasos los camiones que envía la Caasd.

Eleocadio Jiménez, de la calle 20, sostuvo que ya los hogares no resisten más la sequía, por lo que se disponen a reclamar en las calles la solución, ya que no creen que la escasez sea solo por la sequía.

Precisa que llevan alrededor de cinco años que el agua no sube, y que un trabajo que hicieron técnicos de la Caasd en la calle no resolvió la situación.

La misma situación sufren quienes habitan en la calle 19, como la señora Sandra Torres, quien dijo lleva cinco años sin ver agua por las tuberías mientras disponen de 100 pesos diario para un tanque, drenando lo poco que consiguen para la comida de sus hijos.

En Los Alcarrizos no hay agua en Paraíso I y II, Los Americanos, La Piña, barrio 24 de Abril, Invi, Pueblo Nuevo, Savica, Las Mercedes, Canaán, El Chucho, Valle Encantado, Juana Saltitopa, Barriolandia Norte y Sur, Alcarrizos Viejo.

También los sectores del corredor avenida República de Colombia Ciudad Real I, II, Villa Graciela, Brisas del Norte, Villa Claudia, Isabel Villa, Arroyo Hondo III, Carmen María y Los bambúes se verán afectados con la disminución de agua potable, además en Nuevas Terrazas I, II y III, Ciudad del Fresno y Carmen María.

Fuentes seca

Los sistema Haina Manoguayabo, Isa Mana, Duey e Isabela, que abastecen básicamente los municipios al Oeste de Santo Domingo, se encuentran en situación crítica, de acuerdo a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Los ciudadanos que habitan en esa zona al parecer no entienden la situación y han comenzando a protestar por agua.