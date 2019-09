Otro municipio sin agua potable

El municipio de Partido está, allá lejos, pegado a Haití como lo está Dajabón, la provincia que lo alberga. Es un ejemplo vivo de la dirección que ha seguido el crecimiento económico desigual en la República Dominicana post Trujillo. Mientras más lejos de la Capital, más dificultades, más precariedades, menos crecimiento y menos desarrollo tienen nuestros pueblos. No debe extrañarnos, entonces, que las provincias y los municipios vecinos de la frontera, tanto en la franja sur como en la norte, sean los que muestren más bajos índices de desarrollo. En el municipio de Partido faltan muchas cosas, pero sobre todo acceso al agua potable, o sea, agua en condiciones de ser consumida por los seres humanos sin que su salud corra riesgos. ¿Por qué es esto? El alcalde Ramón Olegario Lantigua dijo a este diario, en una larga conversación sobre el municipio, que hace 14 años allí fue iniciada la construcción de una planta potabilizadora que no termina todavía. Ni la concluyó el Gobierno que la empezó ni la ha concluido el Gobierno siguiente. Pura cultura gubernamental de la República Dominicana de nuestros días, ausencia casi total de continuidad del Estado. Mientras, más de cuatro mil personas que habitan el área urbana del municipio de Partido tienen que consumir sin tratamiento alguno el agua que les llega del río Maguaca. Cuando un pueblo consume agua cuya calidad para el consumo humano no está certificada, es muy difícil que los habitantes de ese pueblo gocen de buena salud.

Es claro que no haber terminado la planta potabilizadora del municipio de Partido 14 años después de iniciada es un ejemplo de administración gubernamental ineficiente, pero también es una expresión de irracionalidad y de poco compromiso con el buen uso de los recursos públicos. Necesitaríamos tener un perfil de la salud de los habitantes urbanos de Partido para saber cómo ha impactado la falta de esta planta en la salubridad del lugar. Las autoridades competentes, es decir, las de Salud Pública y las del Instituto Nacional de Agua Potable, deben poner atención a la denuncia del alcalde del municipio de Partido, señor Ramón Olegario Lantigua. Porque no solo él nos dio la alarma de la planta sin terminar, sino que dijo a este diario que el cabildo que dirige ha tenido que construir pozos subterráneos para dar respuesta a las necesidades de agua de 18 comunidades rurales. Es decir, en todo el municipio de Partido hay un serio problema de suministro de agua potable, y ya sabemos que eso puede tener efectos nocivos para la salud de la gente de allí. ¡Imposible esperar más!