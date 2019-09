Aproleche demanda más ayuda para los ganaderos

El gobierno debe arreciar la ayuda en favor de los productores de leche del país, debido a que la zona afectada por la sequía cada vez se amplía más, sobre todo en Puerto Plata, Santiago Rodríguez y Montecristi.

Así lo demandó el presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche), Eric Rivero, quien dijo que la sequía ha mermado la producción de leche.

El también presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) dijo que las zonas más afectadas por la sequía son eminentemente ganaderas.

Abogó por la implementación de políticas públicas a mediano y a largo plazo, para que no se actúe solo en situación de emergencia como ha ocurrido en este año, porque de esa manera se dificulta la actualización.

“No podemos decir que no ha llegado ayuda del Ministerio de Agricultura y de Conaleche (Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera), sino que tenemos que reforzar las ayudas, porque es cada vez más amplia la zona que está afectando la sequía”, dijo.

Explicó que existen otras zonas ganaderas del país donde ha llovido, pero no en la magnitud que se necesita.

Recordó que durante el invierno es el período en que la sequía afecta más a la ganadería.

“Lo principal ahora es conservar el hato ganadero del país”, dijo Rivero, quien espera que en las próximas semanas lleguen lluvias.

Espera que Conaleche en esta semana emita la resolución en que se fije el litro de leche en finca. Recordó que Agricultura recomendó RD$26.60 para el litro de leche en finca.