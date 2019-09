Colonia, la ciudad más alegre de Alemania

Colonia es la cuarta ciudad más grande de Alemania, después de Berlín, Hamburgo y Munich. Muchos dicen que los colonienses son personas que disfrutan de la buena vida y que parecen vivir en un permanente estado de felicidad.

Esta ciudad fue una de las más afectadas durante la Segunda Guerra Mundial, en la que perdió más del 95 % de su población, pero la misma ha emergido y su visita es imprescindible, iniciando por la Catedral del mismo nombre, que en verdad es un espectáculo que no se puede describir con palabras.

Tardaron más de 600 años en culminarla y llegó a ser el edificio más alto del mundo hasta 1884, cuando se construyó el Monumento a Washington. Permaneció intacta tras haber recibido el impacto de más de 70 bombas.

Río Rin. Un paseo por este río es recomendable, sobre todo cuando puedes ver el contraste entre lo moderno, situado a la otra orilla del río, y las casas antiguas que están al lado del camino.

El Shokoladen Museum. Es conocido en español como el Museo de Chocolate de Colonia. Su visita es muy interesante e histórica y algo que llama la atención es que puedes probar la variedad de dulces realizados con cacao.

Koelntriangle. Si eres amante de las buenas vistas, no puedes dejar de visitar el Koelntriangle, es el mirador por excelencia de la ciudad ya que permite tener las vistas en 360º. Además, el edificio en sí ya es un atractivo y la entrada cuesta solo tres euros.

Descubrir la auténtica agua de Colonia. Todo turista que llega a esta ciudad no deja de comprar este agua y visitar el edificio donde se “inventó” el agua de Colonia en 4711. Ahora tienen una pequeña tienda y un museo de acceso gratuito.

El Museo Ludwig o Museo de Colonia. Es un museo de arte de Alemania y uno de los más importantes de la ciudad de Colonia. Contiene una gran variedad de obras del siglo XX y XXI, desde el arte abstracto, el expresionismo alemán y el surrealismo hasta el “pop art”.

El puente Hohenzollern o puente de los candados de Colonia. Es uno de esos lugares donde los enamorados sellan su amor. El puente Hohenzollern pasa sobre el río Rin a su paso por la ciudad alemana de Colonia.

Este puente, terminado en 1911 fue destruido en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, como casi toda la ciudad de Colonia. Se reconstruyó en 1948 y es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Casas de colores. Son uno de los pocos recuerdos de la ciudad pre-Segunda Guerra Mundial, por lo que resulta impresionante pararse frente a estas pequeñas casas que de alguna manera lograron sobrevivir al bombardeo constante que vivió Colonia.