Felucho Jiménez advierte sobre el “alto costo” de las elecciones dividas del 2020

ólito MejíaEl miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Félix Jiménez (Felucho), declaró hoy que las elecciones municipales, congresuales, y presidenciales, deben unificarse, por el costo que representa al pueblo dominicano.

“Deben ser unificadas las elecciones. Le voy a dar un dato. El valor de todas las medicinas que se usarán en los próximos 12 años en todos los hospitales del país, equivale a menos dinero”, dijo.

Sostuvo que piensa que en el país no debe de haber un solo candidato que sienta amor por su pueblo, que no esté de acuerdo con la unificación de las elecciones. “Y eso no puede esperar que pasen estas elecciones del 2020, deben unificarse ahora”, reiteró.

Agregó que, junto a esa modificación a la Constitución, debe modificarse otros aspectos, de los cuales dijo que “muchos” están de acuerdo, como que la elección del Procurador General de la República no debe ser por el Consejo Nacional de la Magistratura”.

“Cuando digo todo el mundo, me refiero a Hipólito Mejía, Luis Abinader, Danilo Medina, pero Leonel Fernández no lo sé, su posición es tan emocionalmente fuerte en contra de la rehabilitación del Danilo que a lo mejor se lleva eso de paso”, dijo.

Consideró que es imposible que Fernández, ex presidente de la República y presidente del PLD, se oponga a la rehabilitación del Danilo, siendo un hombre que ha mostrado formación e inteligencia.

El dirigente político se refirió en estos términos al ser entrevistado en un programa de televisión.