Se enciende la cosa en el PRM: Equipos de Luis Abinader e Hipólito Mejía hablan de apostar 10 millones de pesos por resultados primarias

Varios empresarios miembros del equipo financiero de la corriente “H20”, que postula la candidatura del ex presidente Hipólito Mejía, anunciaron su aceptación al reto lanzado por el coordinador del sector externo de Luis Abinader al doctor Eddy Olivares, vocero del ex presidente, en el sentido de que el economista ganaría 85-9 por ciento al ex gobernante.

La reacción de los empresarios se produce luego de que el sector de Abinader, también aspirante presidencial, se hiciera eco de las expresiones hechas a través de las redes por el coordinador general del movimiento “OLA”, Santiago Hazim, en el sentido de que el precandidato obtendría los resultados reflejados en las encuestas, para lo cual lo invitó a apostar dos millones de pesos.

Sin embargo, Wilfredo González, vocero de los cotizantes de Mejía, propuso a Hazim que el monto de la apuesta sea elevado de dos millones a diez millones, puja que dice fue la original de Hazim.

Hazim habría enviado Olivares el reto de apostar dos millones de pesos de que los resultados de la convención del Partido Revolucionario Moderno (PRM) serán los mismos que plantea una reciente firma encuestadora que trabaja para dicho grupo, la que proyecta que en la convención de esa organización Abinader lograría un 85% y Mejía 9.4%.

“Quiero decirle a Eddy públicamente que, si está tan seguro de lo que está hablando, yo lo desafío a que apueste lo que él quiera a que los números de la convención van a dar como están dando en las encuestas; Luis Abinader ganador e Hipólito Mejía en segundo lugar”, habría dicho Hazim a través de una llamada telefónica al programa Síntesis de Carivision Canal 26.

El grupo de apoyo financiero del H20 propone que la misma sean consignada frente un grupo de notarios públicos, en el lugar y hora que escoja Hazim.