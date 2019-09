Fuerzas conservadoras católicas al acecho

El papa Francisco ha anunciado el 1 de septiembre, luego del rezo del Angelus, un nuevo consistorio para octubre del 2019 donde creará 13 nuevos cardenales: 10 de ellos con derecho a voto en un cónclave y 3 ancianos por meritos ganados sembrando la fe cristiana.

Recientemente, el Padre Superior General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa (de nacionalidad venezolana) denunció un complot ultraconservador para forzar a un futuro papa a renegar del Concilio Vaticano II. Son de gran preocupación estas declaraciones del padre Sosa, uno de los hombres mejor informados de las intimidades de la Iglesia Católica. Dice el P. Sosa: “Hay personas dentro y fuera de la Iglesia, que desean que el papa Francisco renuncie, pero él no lo hará” y luego prosigue: “Creo que la estrategia final de estos sectores no es tanto forzar al papa Francisco a renunciar, cuanto a afectar a la elección del próximo Pontífice, creando las condiciones para que el siguiente papa no continúe profundizando el camino que Francisco ha indicado y emprendido”.

Los nuevos purpurados provienen de América del Norte, Central, Caribe, África, Europa, Asia y al respecto sus orígenes expresan la vocación misionera de la Iglesia. El experto vaticanista Chistopher Lamb indicó que los nombramientos del Papa “reflejan su prioridad de construir puentes con otras religiones y de apoyar a los migrantes”.

Los nuevos príncipes de la Iglesia son los siguientes:

Monseñor Juan García Rodríguez, 71 anos, arzobispo de La Habana, Cuba.

Monsenor Michael Czerni, S.J., 73 anos, a quien el Papa ya había nombrado secretario general del próximo Sínodo sobre la Iglesia en la Amazonia el próximo mes de octubre. Es un hombre de gran experiencia en diferentes culturas. Nacido en la República Checa. Ha trabajado en Canadá, Guatemala y Brasil y habla unos 8 idiomas.

Los demás son también hombres de confianza de Francisco en la renovación de la Iglesia:

Monsenor Ignatius Suharya Hardjuatmodjo, 69 anos, arzobispo de Jakarta, Indonesia.

Monsenor Fridolin Ambongo Besungu, 59 años, arzobispo de Kinshasa , Congo.

Monseñor Jean Claude Hollerich, S.J. , 61 años, arzobispo de Luxemburgo.

Monseñor Álvaro Ramazzini Imeri, 72 años, obispo de Huehuetenango, Guatemala.

Monseñor Mateo Zuppi, 63 anos, arzobispo de Bolona, Italia. Este obispo utiliza como transporte usual una bicicleta y tiene una relación muy estrecha con el Papa desde que era arzobispo de Buenos Aires.

Monseñor Miguel Ángel Ayuso, 67 años, español y presidente del Pontificio Consejo para el diálogo interreligioso y conocedor a fondo del Islam y ha trabajado con ellos por la PAZ.

Monseñor José Tolentino Calaca, 53 anos, portugués y bibliotecario del Vaticano.

Monseñor Cristóbal López Romero, 67 anos, arzobispo de Rabat, Marruecos

Los otros tres no tienen derecho a voto en un Cónclave por la edad, pero son hombres de gran mérito al servicio de la Iglesia:

Monseñor Eugenio Corso, 80 años, arzobispo emérito de Benguela, Angola

Monseñor Michael Louis Fidgerald, 82 años, Británico, arzobispo emérito de Napte, Túnez, experto en relaciones cristiano/musulmanes.

Monseñor SigitasTamkevicivs, S.J., 80 años, arzobispo emérito de Kaunos, Lituania.