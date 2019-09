Haití no puede ayudar compatriotas

El diplomático haitiano Dorval Darlier reconoció ayer que su país no dispone de medios financieros necesarios para ayudar a sus compatriotas que sufrieron efectos del huracán Dorian en las Ábaco, Bahamas. Darlier señaló que la ayuda no podrá prestarse a haitianos que quedaron sin hogar por los efectos de Dorian debido a que el Gobierno no está operativo ni en condiciones de ofrecer apoyo financiero. “Haití no tiene un Gobierno en funciones, su Parlamento no está en periodo de sesiones y no tiene presupuesto”, destacó Darlier. Agregó que si bien está de acuerdo con la prohibición del Gobierno de Bahamas de no permitir el levantamiento de nuevas edificaciones en los 4 asentamientos irregulares, esta situación provoca incertidumbre entre los haitianos que habitaban en el área. La orden, que será válida por al menos 6 meses, establece que “ninguna persona edificará con propósito de residir ” en las áreas identificadas.