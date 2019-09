Castillo: contrarios quieren invalidar las primarias

El precandidato presidencial Gonzalo Castillo afirmó ayer que sus contrarios tratarán de invalidar los resultados de las primarias del próximo 6 de octubre, por lo que desde ya preparan el terreno para retirarse o para no reconocer el triunfo de la corriente danilista que él representa.

Castillo ofreció las declaraciones durante un encuentro con seguidores en Santo Domingo Oeste, a quienes pidió que no se dejen provocar por los argumentos que se esgrimen en su contra “porque ellos se están poniendo muy agresivos, y el que ta’ ganao’, no pelea”.

Castillo explicó que uno de los argumentos que han planteado es que se cuenten los votos manualmente, “por lo que no se puede dar un boletín electrónico para luego durar tres días contando”.

Asimismo dijo que otro de los argumentos es querer impedir que lo funcionarios públicos de la corriente danilista hagan campaña fuera del horario de trabajo.

Aunque en el comunicado de prensa Castillo no identifica cuál de sus compañeros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está detrás del referido propósito, su principal contrincante es el expresidente Leonel Fernández.

La lucha entre las facciones del exmandatario y del presidente Danilo Medina ha llegado a fuertes niveles de confrontación, que aumentan conforme se acerca la fecha de las primarias.

El precandidato peledeísta está convencido que ganará las primarias porque cuenta con el apoyo del pueblo dominicano.

Al destacar que consolidará la obra que ejecuta el presidente Danilo Medina, Castillo expresó que “la fuerza del danilismo continuará después de mayo 20 del 2020, pero aún les falta hacer la tarea para esta primaria, necesitamos cerrar con broche de oro el 6 de octubre y tenemos que ganar con un amplio margen”.

“Una fuerza como lo es el danilismo, que tiene la mayoría del Comité Político, Comité Central, Comité Intermedio, la mayoría de la Cámara de Diputados y Senadores, por lo que está clarísimo que es la fuerza ganadora e invencible. No se dejen llevar de cuento”, expresó Castillo.