Mira lo que pidió Maduro para retornar a todos los venezolanos de Perú

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este lunes a la Organización de Naciones Unidas (ONU) 200 millones de dólares para repatriar a los venezolanos que emigraron en los últimos años a Perú, huyendo de la severa crisis económica que vive el país caribeño.

“Denme los recursos, si ustedes me dan a mí 200 millones de dólares yo me traigo a todos los venezolanos del Perú en avión en un mes”, dijo el mandatario durante una rueda de prensa en Caracas. Maduro dirigió esta solicitud al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur). “Le pongo 10 o 15 aviones de 300 cupos y me los traigo a toditos.

El plan ‘Vuelta a la Patria’ tiene una limitación, que no tenemos suficientes aviones para traernos a la lista de más de 100.000 venezolanos que se han inscrito para regresar”, prosiguió el jefe del Estado.

El mandatario condenó nuevamente la “xenofobia” que han sufrido los venezolanos en Perú, donde viven unos 850.000, algunos de los cuales han sufrido, denunció, “discriminación y explotación salvaje”.

Perú, junto a Colombia y Ecuador, son tres de los países de la región que han recibido al mayor volumen de los más de cuatro millones de venezolanos que, estima Naciones Unidas, han abandonado el país en los últimos años a consecuencia de la crisis humanitaria.

Durante la Asamblea General de la ONU, la semana pasada, altos representantes de los gobiernos de esas tres naciones indicaron que a pesar del intenso esfuerzo que realizan para absorber el incesante flujo de refugiados de Venezuela, sus sistemas internos en materia de salud, educación y dotación de viviendas están saturados.

Según información oficial, hasta el primer semestre de 2019 el gubernamental “Plan Vuelta a la Patria” había facilitado el regreso de más de 14.000 migrantes venezolanos desde países de la región como Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Argentina, Chile, Panamá y Uruguay.