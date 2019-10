Miguel Bejarán dice se impuso “la carencia de un pueblo esclavo de la pobreza”

El presidente del Comité Provincial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y miembro del Comité Central Miguel Bejarán (Tito), aseguró que en las primarias del domingo se impuso “la carencia de un pueblo esclavo de la pobreza”, en la contienda por la candidatura a senador de la provincia Montecristi.

Tito Bejarán sostuvo que él y su equipo político hicieron todo lo necesario para obtener una victoria en buenos términos, destacando el respaldo de más de 12 mil ciudadanos que votaron por su propuesta legislativa, con la finalidad de producir un cambio positivo en Montecristi, lo cual aseguró es motivo de satisfacción.

Manifestó que a pesar de los resultados obtenidos “no se siente vencido” y que hoy está más convencido que nunca de la necesidad de un cambio para su provincia, por lo cual redoblará sus esfuerzos por liberarla del atraso en que se encuentra. “Ahora se inicia una nueva batalla, me aseguraré de no desmayar en la lucha a favor de una provincia con méritos históricos para tener un mejor destino”, dijo.

Asimismo, el dirigente político saludó la implementación del sistema electrónico de votación y felicitó la labor de la Junta Central Electoral (JCE), en el recién pasado proceso de primarias, para escoger a los candidatos en todos los niveles elección del PLD y otras organizaciones políticas.

A continuación la declaración de Bejarán:

¡¡¡Muy buenas tardes a los señores miembros de la prensa, que acudieron a nuestra convocatoria!!!

Quiero iniciar mis palabras agradeciendo al pueblo de Montecristi su masiva participación en las primarias celebradas el 6 de octubre, agradecer especialmente a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que dejaron la comodidad de su hogar para acudir a votar por nuestra propuesta, muy especialmente a todo el equipo de colaboradores que desde las diferentes funciones hicieron causa común, para hacer que nuestras ideas de cambio llegaran a todos y cada uno de los hogares de esta heroica provincia.

La ocasión también nos convoca a felicitar a la Junta Central Electoral por la exitosa implementación del sistema electrónico de votación, es indudablemente una muestra de que en términos electorales el país avanza.

Quiero confirmar aquí que desde el punto de vista del trabajo nuestro equipo y yo hicimos cuanto había que hacer para ganar en buena lid, en tal sentido el sólido respaldo de más de 12 mil ciudadanos y ciudadanas, es motivo de satisfacción.

A todo mi equipo y a los hombres y mujeres les aseguro que ustedes no perdieron, se impuso la carencia de un pueblo esclavo de la pobreza, de mi parte no me siento vencido, hoy estoy aún más convencido y firme de la necesidad de un cambio para Montecristi.

Sé que mucha gente está de acuerdo conmigo, redoblaré mis esfuerzos por liberar a Montecristi del atraso, ahora se inicia una nueva batalla…me asegurare de no desmayar en la lucha a favor de una Provincia con méritos históricos para tener un mejor destino.

¡Muchas Gracias!

¡¡¡Dios bendiga a la Provincia de Montecristi!!!