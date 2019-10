QUÉ SE DICE: Disparando a lo loco.

El diputado Rubén Maldonado, delegado del expresidente Leonel Fernández ante la JCE, tuvo que retractarse más rápido que inmediatamente de la acusación pública que hizo contra Jochy Gómez, a quien responsabilizó de hackear el voto automatizado para introducirle el algoritmo que derrotó a su líder, luego de ser emplazado por los abogados del aludido a que presente las pruebas de su acusación o será llevado ante los tribunales. El legislador explicó, en rueda de prensa, que no tenía nada concreto (es decir ninguna prueba) contra Jochy Gómez, y reconoció que “no supe expresar a ciencia cierta mi punto de vista”. Esa retractación a la que lo obligó la ligereza de hacer una acusación tan grave, sin contar con los medios para demostrarla, no le hace bien a su causa ni a su líder y su desesperado pataleo. Pero ese no es el único disparo a lo loco del leonelismo en su declarada guerra al fraude que, alega, le robó el triunfo que le concedió en las urnas “la voluntad popular”, pues hora resulta que no tiene ningún sentido el conteo manual del 100% de los votos emitidos el domingo porque “se rompió la cadena de custodia”. Es bueno que se sepa, para que no se dejen confundir, que la “custodia” de los materiales electorales, incluidas las urnas con los votos la tiene, porque así lo manda la ley, la JCE. ¿En qué momento, desde el domingo para acá, ha dejado de tener esa “custodia”? ¿Cuándo se “rompió” esa cadena? ¿Quién lo hizo y de qué manera? Esa es una afirmación que el leonelismo también tiene que demostrar si quiere que aceptemos la seriedad y validez de sus alegatos de fraude, pues de lo contrario no habrá forma de estar seguros de que si acaso no le complacen los resultados de la auditoría forense que se realizará, a petición suya, a los códigos y software usados por el voto automatizado, no se le ocurrirá alegar que el algoritmo malvado no apareció porque fue programado para que cuando cumpla su propósito vuele como un pajarito.