Diputada entrega candidatura y renuncia del PLD

La diputada Josefina Tamárez oficializó su renuncia a la candidatura por San Cristóbal y a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, pese a ser la legisladora más votada, y dijo que se va de la organización “porque el dios terrenal” como llamó al presidente de la República, Danilo Medina, exige que todos los dirigentes del PLD hagan campaña por el candidato presidencial Gonzalo Castillo, y ella no la hará.

Otro de los diputados que renunció esta semana fue Francisco Bautista, de Elías Piña, mediante una comunicación enviada al presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, en la que le dice que su salida de la organización es irrevocable. Le estableció algunas de las razones políticas por las que deja el partido fundado por el profesor Juan Bosch, en momentos en que atraviesa por la crisis interna, dada la pugna entre el presidente Medina y el renunciante presidente del partido y expresidente de la República, Leonel Fernández. La diputada Tamárez, de la corriente de Fernández, afirma que el PLD de hoy es el de Medina y que ahí no cabe, porque su dignidad no tiene precio. Expresó que regala su diputación. En San Cristóbal también renunció el diputado leonelista Orlando Espinosa, quien perdió la candidatura a senador.