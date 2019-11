Leonel Fernández advierte si no hay unanimidad, no habrá voto automatizado

El expresidente Leonel Fernández manifestó que la aplicación del voto automatizado en los próximos comicios debe contar con una decisión unánime de los partidos reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE) ,porque así lo establece una resolución de ese organismo comicial.

“Si no hay unanimidad, no hay voto automatizado”, fueron las palabras con las que cerró su discurso este domingo el también presidente de la organización la Fuerza del Pueblo (FP) en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico, donde juramentó a expeledeístas, dirigentes provinciales y municipales de Santo Domingo, Monte Plata y el Distrito Nacional, que renunciaron al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Recordó que en la última sesión del pleno de la JCE, varios partidos se opusieron al voto automatizado y sólo lo aprobaron el PLD y sus partidos “asociados en el fraude del pasado 6 de octubre”, en la que resultó ganador Gonzalo

Se preguntó “¿cuál es la urgencia de aplicar el voto electrónico si en los países donde se ha votado con ese sistema lo han eliminado por su poca confiabilidad?”.

“No nos cambien el lenguaje, no nos cambien la semántica; se habló de unanimidad, si no hay unanimidad no hay voto automatizado”, enfatizó ante los exdirigentes del PLD.

Afirmó que en países desarrollados como Holanda, Bélgica y Reino Unido lo eliminaron, en Alemania no lo contemplan como sistema de votación y en España nunca lo han utilizado.

“No hay que aplicar una experiencia que ni siquiera resulta factible para los países que lo han aplicado”, comentó Fernández, quien al mismo tiempo se preguntó “por qué la rapidez si en esos países no lo aplican”.

Durante sus palabras, Fernández compartió con los exdirigentes peledeístas varias citas de autores internacionales que señalan l”as profundas debilidades de la votación electrónica”.

Sostuvo que las elecciones con voto manual no constituyen una garantía de que no va a haber fraude en el próximo certamen electoral, pero puntualizó que con el automatizado “se hizo el primer fraude electrónico de la historia electoral del país”.

“Procuramos que el voto popular no sea defraudado”, dijo, al agregar que el voto automatizado no garantiza la integridad y genera dudas.

Agregó que en las pasadas primarias peledeístas, la JCE rechazó todas solicitudes para garantizar un sistema electrónico confiable, “que resultó ser altamente vulnerable de ser interferido y manipulado en sus datos y alterado en sus resultados, y eso fue lo que ocurrió el 6 de octubre”.

“El riesgo del voto automatizado es mayor que el del voto manual”, recalcó en el acto de juramentación masiva.

En la actividad, Fernández anunció que en las próximas semanas se juramentarán de forma masiva miles de renunciantes de comités de base peledeistas que pasarán a formar parte de la Fuerza del Pueblo (FP).

En la juramentación hablaron los antiguos dirigentes peledeístas Ramón Guzmán, Manuel Urbáez, Eduardo Tyson, Félix Severino, Keyla Reyna e Idelfonso Vásquez, quienes hasta este domingo eran altos dirigentes provinciales y municipales del PLD en las provincias Santo Domingo y Monte Plata, así como diferentes circunscripciones del Distrito Nacional.

Estuvieron presentes los coordinadores de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez y Bautista Rojas, los dirigentes del Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), Francisco Luciano, Rodolfo Coiscou y Onofre Rojas, así como el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado; Domingo Jiménez, Manolo Pichardo, el exjefe de la Policía Nacional, mayor general retirado Pedro de Jesús Candelier; la gloria del merengue Johnny Ventura, entre otros.

—