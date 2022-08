¡20 millones! Inauguran dos polideportivos SDE

La vicepresidenta de la República valoró el apoyo del presidente Abinader y el trabajo que viene realizando el ministro de Deportes, Francisco Camacho, en favor del Deporte

Santo Domingo Este.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó ayer junto al ministro de Deportes, Francisco Camacho, las inauguraciones de los polideportivos Eugenio María de Hostos, en Invivienda, y del Club 29 de Junio, en Los Mina, instalaciones que serán utilizadas para la práctica del baloncesto, voleibol, tenis de mesa, fútbol sala y deportes de combates.

Ambas obras se construyeron a un costo de 20 millones de pesos a través de Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec).

“Yo quiero agradecer al ministro de Deportes, Francisco Camacho, porque solamente con el trabajo de todo el gran equipo del Ministerio de Deportes y la disposición del presidente Luis Abinader vamos a seguir avanzando en el deporte”, manifestó Raquel Peña.

La vicepresidenta destacó el compromiso del presidente Abinader con impulsar el deporte de la República Dominicana por considerarlo como un eje transversal en la formación de la juventud.

“Ya no hay excusas para poder seguir practicando deportes, no importa el sol, no importa la lluvia. Estas son obras para el desarrollo de esta comunidad. Seguimos comprometidos con seguir realizando obras por todo el territorio nacional”, expresó Peña.

Asimismo, envió un mensaje de motivación a la juventud, para que “siga estudiando y a que practique un deporte, a no desmayar por sus sueños, para que vean un cambio en sus vidas de manera positiva”.

En los actos estaban presentes los viceministros de Deportes, Elvys Duarte, Franklin de la Monta y Kennedy Vargas.

Valora el Eugenio María de Hostos

La visión de Abinader

El ministro de Deportes, Francisco Camacho, indicó que el polideportivo Eugenio María de Hostos se hace una realidad después de 37 años. Una ardua lucha y anhelo de Invivienda, y que gracias a la visión del presidente Abinader se logró materializar la obra. “Esto se ha logrado porque tenemos un presidente de rostro humano y que piensa en el futuro de nuestra República”, afirmó el titular de la cartera. En el acto participó Manuel Jiménez, alcalde de Santo Domingo Este, quien dijo que con esas obras el Estado paga una deuda de años, por lo que toda la comunidad agradece al presidente Abinader.