Fundación Flor para Todos realiza conferencia en medicina tradicional China

La American Society of Integrative Medicine Board of Hematology and Onncology (ASIM), en colaboración con la Fundación Flor para Todos, Inc., celebraron la Conferencia de Oncología Integrada: Más allá de los protocolos básicos: “Nuevas fronteras en los tratamientos contra el cáncer”.

Con la participación de los doctores Dinggang Li, Marcelo Lam, Rolando Dopico y Daniel Carpman, quienes viajaron para participar en este primer intercambio académico, motivados por su propósito de compartir sus experiencias con destacados especialistas de la comunidad médica dominicana

La señora Rosa Ng Báez, Presidenta de la Fundación Flor para Todos, recordó que antes de inaugurar el Barrio Chino de Santo Domingo, el 18 de abril de 2008, Ángel Chan Aquino, quien falleciera años después, le dijo: Hace falta un servicio médico que provea la tradicional medicina china junto con la convencional. Además, señaló que durante sus años de labor diplomática representando la República Dominicana en China pudo observar los grandes avances de la Medicina en China.

El interés de ambas instituciones organizadoras es generar intercambios a nivel académico entre los médicos internacionales y los dominicanos asistentes. Más de noventas médicos dominicanos que estuvieron presentes y quienes posteriormente manifestaron sus ideas en un ambiente de intercambio académico abierto y del más alto nivel.

Por su parte, Marcelo Lam de la Sociedad Americana de Medicina Integrada hablo a los presentes sobre los beneficios de la Medicina Tradicional China, desde su origen milenario hasta su práctica moderna y contribución a la salud de los seres humanos, aspectos académicos y el estado legal.