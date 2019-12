Tres candidatos aspiran Secretaría General OEA

Tres candidatos, entre ellos el actual titular, Luis Almagro, aspiran a dirigir la Organización de Estados Americanos (OEA), que elegirá el próximo año a su secretario general en una América agitada por protestas y con Venezuela como un tema que divide la agenda común. Hasta este domingo, cuando concluye el periodo oficial de presentación de candidaturas, aunque no hay impedimento para recibir postulaciones posteriormente, el abanico de aspirantes lo completaban el embajador de Perú en EE.UU., Hugo de Zela, y la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa.

La designación del nuevo secretario está prevista para el 20 de marzo de 2020 en una Asamblea General, el foro político más importante de la organización y en el que participan los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba es integrante pero no participa desde 1962). El ganador deberá conquistar al menos 18 votos. En esta ocasión, el proceso no seguirá la tradición- por primera vez dos de los candidatos -Almagro (uruguayo) y Espinosa (ecuatoriana)- no son postulados por sus países de origen. La contienda tendrá como escenografía una América sacudida por movilizaciones.