Gabriel Mercedes visita medios del ministerio de Educación

El ministerio de Educación (Minerd), a través de Radio y Televisión Educativa (RTVE), recibió este lunes la visita del medallista olímpico en taekwondo Gabriel Mercedes.

Mercedes, quien ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos Beijing 2008, compartió con el equipo del programa Viva La Mañana.

Durante la entrevista, el deportista dominicano afirmó que lo más importante para su carrera ha sido representar la República Dominicana en cada competencia y obtener premios.

“La medalla más especial para mí fue la de Brasil 2007, porque al no conseguir la de oro en los Juegos Panamericanos 2003, mi madre asistió y me dijo que había ido porque pensaba que ganaría la presea de oro y no fue así. Cuatro años más tarde, la conseguí en Brasil y fue la primera persona que llamé para decirle”, expresó el medallista.

Mercedes participó en cuatro ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe donde obtuvo tres medallas de oro y una plata. También representó a República Dominicana en tres oportunidades en los Panamericanos, alzándose con dos de oro y una de bronce, mientras que en una de sus tres participaciones en los Juegos Olímpicos conquistó plata.

La entrevista se realizó en el programa Viva La Mañana, un espacio para radio y televisión con enfoque educativo, cultural y de entretenimiento, destinado a la comunidad educativa.

El programa se transmite por las frecuencias 95.3 FM en Santo Domingo, Región Sur y Este, y 106.5 FM para la Región Norte, en horario de 9 a 11 de la mañana.

Radio y Televisión Educativa son medios didácticos del Ministerio de Educación que tiene bajo su responsabilidad dar a conocer contenidos de forma llana que motive el interés y el aprendizaje de los estudiantes, bajo la dirección de Odalis Monegro.