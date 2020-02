Roberto Fulcar asegura candidaturas municipales PRM registran avance

El coordinador general de campaña de Luis Abinader Presidente, Roberto Fulcar, aseguró hoy que la tendencia de avance de los candidaturas municipales y distritales del PRM y aliados en todo el país, coinciden con el ascenso del PRM a la condición de primera fuerza política del país, “el afianzamiento del liderazgo político de Luis Abinader y el mayoritario rechazo ciudadano al Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”.

“Nuestros candidatos y candidatas registran extraordinarios avances, día por día y semana por semana, que nos proyectan ganadores por amplio margen en las encuestas profesionales que han estado explorando la intención de voto en las elecciones de la próxima semana”, señaló tras indicar que de los 21 municipios más poblados electoralmente hablando, los candidatos de esa organizaciónencabezan la intención del voto en 15, para un 71.4%.

Citó que las encuestas coinciden en que los candidatos perremeístas en los niveles municipal, congresuales y el presidencial vienen registrando tendencias de “un avance arrollador e irreversible en los últimos meses”.

Puntualizó que en varias encuestas realizadas por el Centro Económico del Cibao, el PRM lleva la delantera en plazas fundamentales, y en otras que están concluyendo en estos días en otros municipios los primeros informes adelantan “un excelente pronóstico para nuestras candidaturas”.

Puso de ejemplo que Carolina Mejía, candidata a alcaldesa del Distrito Nacional que, dice, cuenta con un 48% de intención del voto, contra un 34.7 % de su más cercano contendor, según encuesta realizada del primero al tres de febrero en el Distrito Nacional, con una muestra de 1,200 ciudadanos hábiles para votar en las elecciones municipales del 16 de febrero de este 2020.

Sostiene que el PRM, igual que su candidata a la alcaldía en el DN, obtuvo la primera posición en simpatías partidarias con un 39.4 % contra un 33.0 % del PLD.

Señaló que Manuel Jiménez del PRM registra un 56.1, frente a Luis Alberto Tejada del PLD-PRD 27.8, Rosa Domínguez del PLR 3.7, Joaquín Hilario de LFP 1.4, no sabe 11.0. Por partidos, el PRM 38.1%, PLD 29.8, PRD 1.7, PRSC 1.0, LFP 8.0, otros 0.6, ninguno, 16.3, no sabe, 4.4

En San Cristóbal José Montas del PRM, 43.7%, Nelson Guillen del PLD 33.5, Elvis Rosario del PRSC-PCD 4.8, Wellington Martínez de Alianza País, 3.7, Juan Contreras del PDI 0.2, no sabe 14.2.

Por partidos, el PRM registra un 35.3% de apoyo, PLD 31.3, PRD 1.0, PRSC 2.5, LFP 5.5. Otros, 0.8, ninguno 19.3, no sabe 4.2.

En Boca Chica, Jheyson García, candidato a alcalde del PRM sería el ganador de las elecciones en Boca Chica, conforme la intención de voto expresada en una encuesta aplicada el pasado 26 de enero en ese municipio.

En segundo lugar quedó Fermín Brito, del PLD, con un 23.8%, siguiendo Daniel Ozuna, del PRD, 17.0, Ramón Candelaria, del PCR, 5.8%, Gerlado Tamayo, del PRL, 1.0, Rafael Caminero, Omali, del BIS, 1,8%, Jesús Naut (Barbero), 0,3, del Frente Amplio, Elisa Pérez, Chavi, PRSC, 0,8, José Cultura, PRI, 1,0, Porfirio Lebrón, 8,7%, Wilin Santana , UDC, 0.3, Rafael Disla, Chichí, 0.3% del PHD, y no sabe no responde, 12,0.

En Los Alcarrizos la intención de votos por candidatos presenta el siguiente cuadro: Cristian Encarnacion del PRM 45.0, Junior Santos 36.5 PLD-PRD, Richard Pérez de LFP, 5.3, Carlos Lora Movimiento Nosotros 1.5, Esther Castillo del PLR 1.5, Félix Segura de Alianza País 0.5, Alberto Gómez del PDI 0.3, Daysis Morillo del PNVC, 0.3, Francisco Ramón Ramírez del PRSD, 0.3, Winston Paulino del PRI 1.0, no sabe 6.8.

En Los Alcarrizos, por partidos, PRM 34.8, PLD 32.8, PRD 2.5, PRSC 1.0, LFP 4.8, otros, 1.5, ninguno, 16.5, no sabe 6.3.

“Aunque faltan aún resultados por conocer, puedo asegurar al pueblo dominicano y a la militancia del PRM y partidos aliados que nuestros avances y repuntes colocan a nuestros candidatos mayoritariamente ganadores en prácticamente todo el país , como por amplia mayoría el pueblo está respaldando el cambio que encarna Luis Abinader”, concluyó afirmando.