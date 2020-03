Qué se dice :Falta información.

El Ministerio de Salud Pública debe informar mas y mejor sobre el coronavirus, su forma de contagio y letalidad, pues en Boca Chica creen que se trata de una plaga bíblica. Asociaciones comunitarias y sindicales de ese municipio protestaron el lunes frente a la base de la Marina de Guerra, pues se oponen a que en el hospital del recinto militar se instale una unidad de aislamiento de personas sospechosas de haberse contagiado con el Covid.19. El presidente del sindicato de camioneros de Boca Chica, quien sirvió de vocero a los manifestantes, llamó a sus munícipes a oponerse “como un solo hombre” a las pretensiones de llevar los enfermos de coronavirus a una comunidad que vive del turismo. “¿Quien va a venir a Boca Chica desde que se sepa que aquí hay corononavirus? Solo muertos permitiremos que el Ministro de Salud Pública instale una unidad de aislamiento de personas contagiadas del coronavirus aquí en la basa naval”. Esa gente está asustada, teme por su vida o, en el menor de los casos, perder la fuente de su sustento, por lo que no hay que subestimar sus miedos, fruto de la poca información. ¿Y si encuentran imitadores, igualmente asustados, en otras zonas del país donde haya que instalar salas de aislamiento? Por eso repito que Salud Pública tiene que informar mas y mejor sobre el coronavirus, para lo que puede servir una campaña masiva de información en alianza con otros ministerios e instituciones, que además será la mejor forma de contrarrestar las noticias falsas que circulan en las redes y que tanto mortifican al Ministro de Salud. Pero primero hay que tratar de convencer a esa gente, que bloquearon con camiones la entrada de la base naval, de que esa unidad de aislamiento no representa peligro alguno. Y que es necesario instalarla allí para evitar, por el bien de todos, que se propague la enfermedad, pues si no lo conseguimos el turismo de Boca Chica y su acogedora playa no será lo único que se joderá en este país.