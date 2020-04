(1 de 2)

A la memoria de la doctora

Milagros Maldonado

“Busco un límite del campo/Y me detengo en la hierba /Guiada por aquella luz / Que mi padre encendiera / Sigo las estaciones y los tiempos / Que El dividiera / Y aun no he encontrado / la hierba mágica”

Confucio

Es cierto lo que dice don Federico Henríquez Gratereaux acerca de la realidad dominicana (2010). Es verdad que abruma esa cantidad de muertes, asesinatos, corrupción, narcotráfico, enfermedades y desmesuras a tal punto que él no sabe de qué escribir.

Lo dijo el jueves en su columna A pleno pulmón. También es cierto el señalamiento de Andrés L. Mateo acerca del envilecimiento de la sociedad a manos de un terrorismo ejercido desde el gobierno que ha convertido la convivencia en un círculo asfixiante y repetitivo.

Es cierto que actúan como lavaje de cerebro las primeras planas de los periódicos atiborradas de Sobeida y su amante, la historia de vida de una proxeneta muerta a tiros y sin aclarar el asesinato que salió en otro matutino, ajuste de cuentas entre sicarios, muertos a cuchilladas, fusilados a quemarropa, envenenados, decapitados.

En la prensa escrita el horizonte de la isla esta tinto de sangre, drogas y lodo.

Es material de lectura deprimente. Para el que escribe hay que tener un estómago fuerte, convicciones o simplemente sentimiento de responsabilidad ciudadana.

Pero es también un síntoma no solo de la corrupción en las altas esferas del poder, sino de la inoperancia de la prensa. De la complicidad con los responsables del partido en el poder que desvían la atención de lo realmente importante. La esencia no es si Sobeida es linda, se hizo cirugía en los pechos, está embarazada o llega muy animada, maquillada, sonriente, conversando con el fiscal y luciendo un bolso Vuitton.

El asunto es que durante diez años esa pareja, con una pandilla de secuaces recolectados entre jóvenes dominicanos y dominicanas de clase media o alta fueron sus cómplices y defalcaron, robaron y prostituyeron vendiendo droga con el aval de los poderosos. Punto. No es una heroína, no es una versión femenina de Robin Hood del Caribe aunque los boricuas hayan endiosado a Laura Hernández que de locutora pasó a vendedora de droga.

La cobertura fotográfica como si fuera una primicia de foto reportaje en zona de guerra es patética. Es la apología de una prostituta de lujo, una mujer corrupta, que se ha enriquecido vendiendo droga y que no le importa que suma en la desgracia a toda una población de drogadictos, una mujer que es la prueba fehaciente de lo que es el sistema.

Y reflexionando me pregunté: ¿ahí cabe hablar de inequidad de género? Porque en el fondo de la historia Sobeida es una víctima del sistema sometida a la trata y al comercio de estupefacientes. A lo mejor este culebrón por entregas tiene su origen en ese ámbito pobre de Puerto Plata, sin trabajo, sin educación, sin una familia contenedora, sin modelos ni raíces afincadas en el trabajo honesto y en un futuro sencillo pero decente.

Es víctima-victimaria del sistema, pérdida en valores falsos cifrados en el dinero, la prostitución y el poder.

El doctor César Mella escribió un artículo desde el punto de vista del médico psiquiatra que fue más allá de la crónica roja y la morbosidad por los detalles escabrosos. Hizo un paralelo con Bonnie y Clide en el marco de la Gran Depresión en 1934, en Norteamérica que fue el semillero de pandilleros, proxenetas y truhanes que crecían como hongos en el desempleo, la pobreza y lo inicuo del sistema quebrado en 1929.

En una de las muchas fotos que abarrotaron los medios salen las dos mujeres, Sobeida y Dolphy riéndose con descaro. No están arrepentidas, ni preocupadas por el porvenir en la cárcel. Ellas saben que la impunidad existe, que hay una red mediática trivial que apunta a su rutilante bolso Vuitton, a sus pechos sometidos a cirugía, a sus yipetas blindadas, apartamentos de lujo en la costa, bacanales promiscuas y que se pueden salvar porque hay dinero de por medio y padrinos importantes. Detrás de toda esa nube que desinforma y confunde reside la cruel realidad de la inequidad de género.

No es solamente una mujer maltratada o asesinada, una bebita muerta prematuramente o mal atendida en un hospital público de cualquier enfermedad prevenible, es y no importa el sexo, el nacimiento de una persona en una sociedad que desde que nace la preparan para ser escoria, para ser expulsada de la vida y para convertirse en mula o prostituta narco. La falta de ética en los planes de una sociedad sobre la salud de su población hace peligrar la salud física, espiritual y mental de un pueblo porque no cuida ni la vida, ni la salud, ni la educación.

Más o menos eso dijo la doctora Mirta Roses Periago, Subdirectora de OPS, en el año 2001 en una entrevista de Le Monde Diplomatique: “La Oficina Sanitaria Panamericana tiene identificada la desigualdad de género como una determinante fuerte en las inequidades en los indicadores de salud. Todo el Sistema de Naciones Unidas, la sociedad global en su conjunto ha identificado a la discriminación contra la mujer como una de las condiciones de injusticia social más grandes y quizás uno de los frenos más importantes que hay para el pleno desarrollo de las naciones”.

Y agregó: “Los programas de salud son reflejo de las decisiones éticas de un país, del valor que se asigna a la vida de cada de ser, de los niños, de los viejos, de los minusválidos.

En República Dominicana hoy día la vida no vale nada. Porque eso es precisamente lo que hace mucho tiempo falta en el país: decisiones éticas.

Por eso, ahora más que nunca, es preciso que todos aquellos que escribimos y trabajamos con la palabra sacudamos el asco y el círculo asfixiante y anómico de la repetición abyecta. Ahora más que nunca hay que sentarse a contar historias. Esas “pequeñas historias” que Howard Zinn escribió de la otra Norteamérica. La de la segregación, el racismo, la falta de oportunidades, la de sus alumnos negros discriminados en una escuela en Alabama, el genocidio de los pueblos ancestrales y la política imperialista de la supremacía blanca tanto para los de adentro y como para los de afuera.

Detrás de la algarabía por los entretelones de la vida de la pareja delincuente existe eso que resume el doctor Mella como una profunda pérdida de valores, una enfermedad mental en el corazón de una sociedad prostituida que como también dice la doctora Roses “si no tiene salud, no tiene vida, ni educación, ni porvenir”.

Salud física, moral y espiritual. De eso se trata.