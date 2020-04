“Ahora todos no podemos castigar a El Peregrino de actividad Puerto Plata”, dice Padre Chelo

El sacerdote Rafael Delgado (conocido como el Padre Chelo), expresó su posición a cerca de la actividad realizada el pasado domingo en Puerto Plata encabezada por Mildomio Adames (El Peregrino), quien enterró una cruz en una playa en esa provincia con el fin de terminar con la pandemia el COVID-19.

“Un saludo especial para todos ustedes, muchos me han pedido que de mi opinión sobre lo sucedido en Puerto Plata con el peregrino como así todos le llamamos”, explicó Chelo.

Dijo entender que en el fondo de todo lo ocurrido no es malo, pero la forma en la cual se realizó no fue la adecuada ni la mejor, ya que todo el mundo sabe que lo sucedido no estuvo bien.

“Lo que yo creo es que ahora todos no podemos levantar las manos y castigarle a él, como tratar de aplastarlo, él es un hombre que no es ilustrado, que no tiene letras, que no tiene facilidad de expresión, por lo tanto hay que entender lo que hay detrás de todo esto”, manifestó el sacerdote.

A continuación el video:

El reverendo había dicho quien conversó con Adames en su paso por La Vega, a principios de la semana pasada, explicó que procedió a entrevistarlo porque veía que venía solo. El reverendo admitió que fue una imprudencia que ninguno de los dos haya usado mascarillas en el momento en que hablaron.

Sin embargo, negó haberlo impulsado a realizar su peregrinaje, y defendió que en su rol de sacerdote y como pastor no puede rechazar a nadie.

Preguntado sobre si un brote del coronavirus eventual en Puerto Plata sería culpa de la aglomeración de personas del pasado domingo, el reverendo dijo que no se puede buscar un culpable ya que El Peregrino no sabía lo que iba a llegar, ni lo que estaba haciendo.

Para el Padre Chelo lo que hizo el Peregrino viene de un hombre sencillo, iletrado, que obró por su fe en que con su viacrucis iba a lograr un propósito.