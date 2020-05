EN MILIMETROS

“Cuando se examinan inteligentemente, incluso los más inútiles experimentos, estos pueden abrir el camino hacia los más sensacionales hallazgos” Max Planck.

Gran Reflexión En una reciente entrevista para LiceyTv y todas sus plataformas digitales, el connotado ex-jugador y dirigente José Offerman, dio a conocer las razones por las que no dirige desde hace un tiempo en ninguna liga de béisbol y la causa hasta ese momento desconocida, es que ha estado luchando contra un cáncer de próstata.

Esto le impide a Offerman estar en el terreno de juego, ya que el béisbol es un deporte muy exigente y la salud, es lo primero. En nuestra conversación se abarcaron varios puntos, pero uno que me llama a reflexión es el consejo dado por el ex jugador de las Mayores a todos los hombres que sobrepasan los 40 años y es que, a la hora de acudir a sus chequeos de la próstata, que no duden en hacerlo, debido a que en nuestro país todavía existen tabúes en torno a este tema.

El dirigente petromacorisano de 51 años, añade que es de suma importancia que no haya descuido en la salud, para que esto no degenere en una situación caótica. De forma muy valiente, el ex jugador de los Dodgers de Los Ángeles, Reales de Kansas City, Medias Rojas de Boston, Marineros de Seattle, Mellizos de Minnesota, Filis de Filadelfia y Metros de New York, dijo que al hacerse el examen de rutina a tiempo, no solo se contribuirá a detectar la enfermedad, sino que también se ahorrará dolor y preocupación para la familia.

“Quiero que mi caso sirva de ejemplo para todos, que sepan de la importancia de hacerse los exámenes cuando corresponden”, manifestó en el conversatorio el dos veces seleccionado al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas (1995 y 1999).

En cuanto a la prevención, es fundamental el diagnóstico a tiempo de la enfermedad, deben hacerse chequeos los hombres a partir de los 40 años, sobre todo, si en su familia alguien ha padecido de esa enfermedad. Mi recomendación es que visiten el urólogo y se hagan su revisión anual para detectar a tiempo, cualquier anomalía y tratarla con los métodos curativos.

José Antonio Offerman jugó durante 15 temporadas en las Grandes Ligas e hizo su debut en contra de los Expos de Montreal, el 19 de agosto del 1990, convirtiéndose en ese momento en el jugador número 55 en la historia de la Gran Carpa, en batear un jonrón en su primer turno al bate (contra el nicaraguense Dennys Martínez). Además, fue campeón en el béisbol otoño invernal quisqueyano con los Tigres del Licey, como jugador dos veces (1998-1999 y 2003-2004) y como dirigente también dos veces (2008-2009 y 2013-2014).

Nota: En hombres, el cáncer más común a nivel global es el de próstata (1.6 millones de casos). Aproximadamente el 60 % de los casos se diagnostican en hombres mayores de 65 años. La edad promedio del diagnóstico es 66 años y la enfermedad rara vez ocurre antes de los 40.

Por motivos desconocidos, el riesgo de cáncer de próstata es alrededor de un 60 % mayor en los hombres de raza negra que en los hombres de raza blanca. Estas son estadísticas adaptadas de la publicación de la Sociedad Estadounidense Contra el Cáncer (American Cancer Society, ACS), datos y cifras de cáncer (Cancer Facts and Figures), del 2019 y del sitio web de ACS (enero de 2019). Sígueme en Twitter @ideltv.