Llegan al país otros 11 dominicanos por gestión de Gonzalo Castillo

El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, hizo posible la llegada al país de 11 compatriotas de la diáspora dominicana que les solicitaron su colaboración para retornar desde Puerto Rico, en virtud de que atravesaban diversas situaciones y anhelaban regresar a su tierra para estar con sus familias y en particular, poder pasar este Día de las Madres junto a sus seres queridos.

“El Día de las Madres es muy importante y significativo. Recibí la solicitud de este grupo de madres y de padres dominicanos de nuestra diáspora dominicana residentes en Puerto Rico que deseaban poder estar en su patria para pasar este día junto a sus hijos, hijas y demás familiares, pero por el tema de la pandemia no podían”, expresó Castillo.

“Así que para nosotros fue un gran placer haber contribuido a que estos dominicanos ausentes estén hoy junto a los suyos en este día especial. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras pueda seguir reuniendo familias”, agregó.

Sostuvo que la diáspora dominicana diseminada por todo el mundo tiene una importancia fundamental, pues “son dominicanos como nosotros. Ellos siempre podrán contar con nuestro apoyo cada vez que lo necesiten”.

Los 11 dominicanos fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, de El Higüero, por Diego Prida, director de Operaciones de Helidosa Aviation Group.

Prida manifestó que tan pronto Gonzalo Castillo recibió la petición de los dominicanos de la diáspora residentes en Puerto Rico, asumió la responsabilidad de traerlos al país, a través de su empresa privada Helidosa.

“Hacemos el sueño realidad de miembros de la diáspora, de dominicanos en el exterior, que han hecho la solicitud a nuestro socio fundador, Gonzalo Castillo, y con mucha alegría, él hace el sueño realidad de todos ellos. Hoy recibimos madres que van a ver a sus hijos y recibimos hijos que van a reunirse con sus madres. Y no hay felicidad más grande que la ver sus caras cuando llegan aquí, sobre todo en un día tan especial como el de hoy”, dijo Prida.

Mientras tanto, Esperanza Espiritusanto, oriunda de Higüey, tan pronto bajó del avión agradeció a Gonzalo Castillo, pues “por vía de él estamos aquí. Yo estoy alegre, contenta, me siento bien, así que Dios me lo bendiga”.

En tanto, Dominga Martínez Miranda valoró la acción de Gonzalo Castillo y expresó “me siento bien gracias a Dios. No había la manera de salir para acá para República Dominicana. Yo Pensaba que me iba a morir allá, pero gracias a Dios y a Gonzalo que abrió esta puerta y pude llegar a mi país. Muchísimas gracias y no hay tanto agradecimiento como el que yo le tengo a él por lo que él ha hecho conmigo y con mis hijos”.

“Cada uno de mis hijos le agradece y mis hermanos por lo que él ha hecho por mí para yo venir a mi país. Eran 14 años que no pisaba mi país. Y si no hubiese sido por él, yo me había muerto porque no fue fácil lo que pasó. Tengo una masa de cáncer en mi útero que me está matando y ya dice el doctor que es lo último y si no habría venido él, quién sabe de aquí a mañana, cómo yo habría estado. Y gracias a él y a Dios, estoy aquí”, señaló.

De su lado, Antonio Martínez manifestó que siente bien de estar en su país y le da gracias al Todopoderoso y a Gonzalo Castillo. Valoró el vuelo para retornalos de Gonzalo Castillo como “una acción humanitaria”.

Los 11 dominicanos de la diáspora dominicana que Gonzalo Castillo ayudó a regresar desde Puerto Rico son: Francisco Gil Alvarado, María Antonia Castillo Abreu, Marcelino Antonio Contreras Núñez, Pablo Castillo Corporán, Esperanza Espiritusanto y Reisy Laureano Martínez.

También, Martín Eugenio Mancebo Medina, Antonio Martínez, Cinthya Altagracia Martínez Castillo, Dominga Martínez Miranda y Eugenio Rodríguez Moya.