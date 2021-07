Superintendencia

Paga asegurados de Seguros Constitución

La Superintendente de Seguros, Josefa Castillo Rodríguez, anunció el pago a todos los asegurados de la Compañía Seguros Constitución que poseen primas pagadas no consumidas como lo establece la Ley 146-02, sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana. Exhortó a los asegurados a proceder de inmediato a registrarse en el cronograma de pagos elaborado por la institución para hacerles efectivo los desembolsos y de esa manera cumplir con lo que estipula la ley y las responsabilidades puestas bajo su cargo. Dijo que la Superintendencia de Seguros hace un llamado a los asegurados con primas pagadas no consumidas, comunicarse con el Departamento de Liquidación de Compañías al teléfono 809-221-2606, extensión 413, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 pm. También pueden hacer su cita a través del portal https://visitas.superseguros.gob.do”.

Dio en el bonete

Persiguen hombre realizó 10 disparos a raso; salió ileso

JOSÉ A. ESPINAL. MONTECRISTI.- La Policía persigue a un hombre que hizo diez disparos a un raso de la institución que milagrosamente salió ileso de la agresión, en un hecho registrado la noche del domingo en Guayubín.

El agresor del agente Robinson Peña Cuevas, perteneciente a la División de Investigaciones Criminales de Montecristi, es Yefri González. La Policía dijo que González salió del negocio “Guazón Vape” tras oír un disparo y sin mediar palabras comenzó a disparar contra el vehículo Honda Accord que abordaba el raso policial.

Narcotráfico

DNCD incauta 90 paquetes cocaína en San Pedro

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó ayer que se incautó de 90 paquetes que presume es cocaína, en un operativo de interdicción terrestre y marítimo en las costas de San Pedro de Macorís. La entidad dijo que la la embarcación que traía la droga vino desde Sudamérica y que por el caso buscan de manera activa entre cinco a siete personas, que escaparon tras la persecución.

Política

Abel Martínez recorre el Este en campaña

JOSÉ ALFREDO Espinal. El aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, recorrió el Este del país donde recibió el apoyo de la dirigencia y militancia peledeísta, incluido el exsenador Josecito Hazim Frapier, quien proclamó que Martínez es la figura que hace falta para dirigir los destinos de la República Dominicana.