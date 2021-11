Haití se hunde más en el caos un mes después del secuestro de misioneros

Crisis se agudiza. Las pandillas controlan aproximadamente la mitad de la capital



Juan Montes

WALL STREET JOUNAL

Haití se está hundiendo cada vez más en el caos, a medida que aumentan los secuestros masivos y las pandillas se vuelven lo suficientemente poderosas como para chantajear al gobierno y sofocar la economía en apuros de la empobrecida nación.



Casi un mes después de que un grupo de 17 misioneros estadounidenses y canadienses y sus familias fueran secuestrados en Haití, las negociaciones para liberar a los rehenes continúan. El cautiverio extendido de los misioneros, un grupo que incluye a un bebé y otros cuatro niños, se ha sumado a una creciente sensación de anarquía en el país de 11 millones.



El miércoles, hombres armados detuvieron un autobús que transportaba a 52 personas cerca de la capital, mataron a un oficial de policía que viajaba a bordo y mantuvieron como rehenes a un número indeterminado de personas, según Mehu Changeux, director de la asociación de propietarios y conductores de Haití. Más tarde dijo que los rehenes fueron liberados el jueves después de haber estado retenidos durante la noche.



El Departamento de Estado de EE. UU. está instando a los estadounidenses en Haití a que se vayan ahora en vuelos comerciales, diciendo que es posible que EE. UU. no pueda ayudarlos a partir si los vuelos comerciales dejan de estar disponibles. A fines de lasemana pasada, advirtió que la situación de seguridad en el país se estaba deteriorando.

«El secuestro es generalizado y las víctimas incluyen habitualmente a ciudadanos estadounidenses», dijo.



Las pandillas controlan aproximadamente la mitad de la capital y las áreas circundantes, según analistas de seguridad y grupos locales de derechos humanos. Cada vez más hacen alarde de su poder frente a un gobierno débil que se ve obstaculizado por el asesinato en julio del presidente Jovenel Moïse. El primer ministro Ariel Henry dirige un gobierno provisional.



Las personas no son las únicas secuestradas. Poco después del secuestro de los misioneros, la banda más poderosa del país, dirigida por Jimmy “Barbecue” Cherizier, un expolicía, bloqueó el acceso a la principal terminal de combustible en la capital de Puerto Príncipe, provocando una escasez generalizada de combustible . La pandilla G9 exige dinero y la renuncia del Sr. Henry a cambio de liberar el combustible. Henry ha dicho que no negociará con las pandillas y no ha renunciado.



Los principales hospitales dicen que están reduciendo sus operaciones debido a la escasez de combustible. La mayoría de las escuelas, los bancos y otras empresas abren ahora solo tres días a la semana. Algunos medios comenzaron a suspender su programación en medio de la escasez. Las calles de Puerto Príncipe parecen casi vacías, dicen los residentes.



“Las calles están un poco desiertas porque la gente no puede encontrar combustible, la población está muy preocupada por su futuro”, dijo Nocles Debreus, editor del periódico Le National. Dijo que la distribución del periódico podría interrumpirse si persiste la crisis.

El complejo de Ministerios Christian Aid en Haití. Los misioneros del grupo y sus familias fueron secuestrados el 16 de octubre.

Se espera que la economía de Haití se contraiga un 2,3% este año, lo que sería la tercera contracción anual consecutiva, según el banco central. Muchos economistas esperan que la inflación alcance el 20% a finales de año, en parte impulsada por la escasez de combustible.



“El país está paralizado. Es muy difícil mover mercancías debido a las pandillas ”, dice Kesner Pharel, un economista haitiano y director del Groupe Croissance, que monitorea la economía del país.



El viernes, Cherizier anunció en una conferencia de prensa una tregua de una semana para permitir que los camiones cisterna vuelvan a cargar combustible en la terminal, en una nueva demostración de poder de la persona que muchos ya consideran el verdadero poder en Haití. Horas más tarde, la asociación nacional de distribuidores de productos petrolíferos confirmó la reapertura del depósito de combustible.



Es muy probable que el caos continuado impulse una mayor migración a Estados Unidos, dicen los expertos en inmigración. La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a fines de septiembre a unos 400 haitianos que viajaban en dos botes sobrecargados de camino a Florida. Unos 1.500 haitianos fueron detenidos en el mar mientras se dirigían a los EE. UU. En el año fiscal 2021, que terminó en septiembre, más del triple que el año anterior.

“No hay duda de que la migración se convertirá en un gran problema en la próxima década”, dijo Jocelyn McCalla, experta en migración haitiana.

El señor Moïse fue asesinado en circunstancias turbias y el caso sigue abierto. Su muerte creó un vacío político que benefició a las bandas criminales, que controlan gran parte de la capital.

Henry, un neurocirujano, asumió el mando como primer ministro interino, con el objetivo principal de organizar nuevas elecciones, pero su gobierno es considerado débil en general.

Para los haitianos comunes, las deprimentes luchas económicas se mezclan ahora con el terror de una ola de secuestros como la de los misioneros, que fueron capturados el 16 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe.

Los secuestradores han proporcionado regularmente «pruebas de vida» de los misioneros y sus familias, dijo un oficial de policía de alto rango que habló bajo condición de anonimato. Los secuestradores han exigido $ 1 millón por cada rehén , dijeron funcionarios haitianos.

«Se necesita tiempo para resolver una situación de toma de rehenes, esta es una situación compleja», dijo Frantz Elbé, jefe de policía de Haití, en una entrevista. Se negó a dar detalles específicos sobre las negociaciones.

Los secuestros están causando daños psicológicos duraderos, dicen las víctimas y las familias, además de aniquilar económicamente a quienes pagan los rescates. Y en una señal ominosa para el futuro de Haití, los secuestradores han apuntado a algunos de sus ciudadanos más talentosos, desde abogados, científicos y médicos hasta profesores universitarios, lo que podría provocar una fuga de cerebros del país.

Abbias Edumé, un profesor de derecho y exfiscal de 45 años de gran prestigio, fue secuestrado en febrero. Mientras conducía hacia una farmacia en una mañana soleada cerca del Palacio Nacional, encontró la carretera bloqueada por un automóvil. Cuatro jóvenes armados con rifles Kalashnikov lo obligaron a subir a su vehículo.

“Por favor, no hagan esto”, recuerda Edumé haberle dicho a sus secuestradores, quienes le arrojaron una bolsa en la cabeza. Edumé dijo que su único pensamiento en ese momento fue: “¡Dios mío, Dios mío! Así es como se ve un secuestro «.

Lo llevaron a un lugar desconocido, donde pasó nueve días en una celda pequeña. Lo custodiaban tres gánsteres armados con rifles. Lo golpeaban habitualmente en el cuello, la

espalda y el abdomen, y no podía cambiarse de ropa durante su cautiverio.

Un día, uno de sus secuestradores apuntó con un arma a la cabeza del Sr. Edumé y le gritó que si la familia del Sr. Edumé no pagaba el rescate, lo mataría. “Vi la muerte frente a mí como un objeto que podía tocar, sentí la muerte, me preparé para

ella, exigí que la muerte viniera y me llevara. No pude soportarlo más ”, dijo.