El rector del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) de San Luis, José Ramón Holguín Brito, dijo este miércoles que una de los atractivos que tiene esa alta casa de estudios es que “intentan pagar bien”.

“La dignidad del conocimiento del profesor pasa también por el reconocimiento de los valores en términos monetarios. Hoy, después de la UASD, somos la institución que mejor paga en la República Dominicana. Y ya sabemos que la UASD es la referencia, ¿verdad?”, en términos de pago, nosotros pagamos, manifestó.

La máxima autoridad académica señaló además “que ahora precisamente en estos días, estamos revisando nuestra política de pago de los profesores para el próximo año y seguro que en muchas áreas pagaremos mejor que la UASD.

“La idea es que un buen profesor debe ser reconocido con la dignidad que tiene”, aseguró.

Lee más: Carreras con mayor número de emprendedores: la lista que sorprende

La empleabilidad de los egresados

En términos de empleabilidad, el rector precisó que “hasta ahora, en este momento, por lo que escuchamos de nuestros directores de escuelas, la empleabilidad anda sobre el 99% por la carrera”.

“Casi todos los muchachos nuestros antes de terminar tienen empleo por la carrera, que son un muchacho que estudia automotriz se lo llevan enseguida ya dijimos el otro tema de manufactura y pasa igual con electricidad claro, son sectores también que tienen un alto demanda donde no hay personal.

Otras de las áreas que cuenta con mayor acceso a los empleos son las imágenes médicas por ejemplo enfermería.

“Aquella escuela más grandota que tenemos, pues todos se quedan empleados en los hospitales o en las clínicas privadas”, puntualizó.

La fotografía también tiene un gran alcance para que los muchachos emprendan.

“Todos los muchachos que terminan empleados o deciden no emplearse para montar su propio estudio de los estudios”, concluyó.

