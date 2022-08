¡2do round! Clarissa Molina le responde a Magali Febles

Tras la directora del Miss Universo República Dominicana, Magali Febles, acusar a Clarissa Molina de supuestamente deberle el 30% del dinero de Nuestra Belleza Latina (NBL), esta última le respondió.

La presentadora del programa ¨El Gordo y la Flaca¨ calificó de falsas calumnias sus declaraciones y contó lo vivió en el Miss República Dominicana Universo 2015, que lo describió como una pesadilla.

“Ustedes saben que primero yo fui a Nuestra Belleza Latina 2015 no a Miss República Dominicana. Luego del 2015 que que no gano, entonces me lanzo al MissRD con el sueño de representar el país y de un sueño el proceso pasó a ser pesadilla. Ustedes no se imaginan lo que yo viví ahí”, explicó.

“De un sueño pasó a ser una pesadilla, el proceso fue una pesadilla, o sea, ustedes no se imaginan lo que yo viví ahí. Empezando con que el contrato la señora (Magali) nunca cumplió lo que decía el contrato, nunca lo cumplió. Así que nos pusimos de acuerdo mi familia y yo para costear todo, todo lo que podíamos”, añadió.

Molina dijo además que la directora del Miss RD no costeó los gastos de su participación del reinado, ya que la misma tiene maneras de conseguir ayuda económica con las que no está de acuerdo.

La modelo tuvo que acudir a su familia para que hicieran la inversión y representar el país en el certamen.

“Acudí a mi familia porque de la forma que a ella (Magali Febles) le gusta buscar ayuda, pues yo no voy a poner mis valores y principios por ahí (…) eso no fue lo que mis padres me enseñaron y me considero una persona muy fiel a quien yo soy”, expresó.

Molina aclaró que ganó el concurso de Univision con los votos del público “que no se venden ni se compran”, tal como dejó entrever Febles en sus declaraciones.

“Gané con un 53% en la votación de Nuestra Belleza Latina, y en verdad me da pena que quieran quitar ese mérito a todos ustedes y desacreditar tal vez una compañía. Yo solamente quiero dejar claro que a la señora (Magali) no se le debe nada y yo con esto no busco ningún tipo de sonido”, sostuvo.

Lo que dijo Magali

Se recuerda que la directora del Miss Universo República Dominicana, Magali Febles, acusó a la comunicadora Clarissa Molina de supuestamente deberle el 30% del dinero de Nuestra Belleza Latina (NBL).

“Ella solamente bailando y moviendo el cucu eso no es talento” y que la iba a ganar era la mexicana Setareh Kahtibi¨, manifestó.

“Ya ustedes saben que si le dicen que tú te puedes ganar 200 mil dólares y a mí me va a tocar mi 30 %, pues uno cede… Ponle que ella me diga: -Ay, yo no te quiero pagar, vamos a arreglar Magali, vamos a buscarle la vuelta-… Y ella me dice: -Mira Magali, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo no te puedo dar el 30 %, pero mira, te voy a dar un 10 % – Pues uno lo coge”.