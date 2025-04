Tres cosas que motivaron a Alberto Vargas para salir del hospital

El reconocido locutor Alberto Vargas regresó este lunes a su espacio El Ritmo de la Mañana, tras haber estado ingresado durante once días en cuidados intensivos en febrero, como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV), seguido por un proceso de recuperación que se extendió hasta su reincorporación en abril.

Visiblemente conmovido, Vargas compartió con su audiencia cuáles fueron las razones que lo impulsaron a seguir adelante durante su estadía en el hospital:

“Estoy de vuelta a mi casa”, inició el comunicador sin poder contener las lágrimas de emoción, y señaló que los motivos fueron su madre, sus amigos y la cabina de radio.



“Mientras estuve en ese cuatro de intensivo once días, tres cosas me movía a mí para desear salir de ese sitio, uno era volver a ver a mi mamá, otro era ver de nuevo a mis amigos y otro era volver a la cabina de radio, en esta cabina de radio. Esas fueron las cosas que me mantuvieron vivo 11 días, no fueron otras, solo recuerdo eso”.

Durante su intervención, también expresó lo que sintió al recibir tanto apoyo:

“Se me parte el corazón de pensar en tantas cosas, pero nunca pensé que tanta gente me podía querer, nunca me lo imaginé. Quise que la vuelta a la radio fuera normal, no me gustan las ceremonias, no me gusta el aspaviento, odio todo eso”.

