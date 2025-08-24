3 formas funcionales y modernas de llevar sombreros este verano

El verano llega con sol intenso y días largos, y un sombrero bien elegido no solo protege del sol, sino que eleva cualquier look. Aquí tienes tres formas prácticas y con estilo para llevar sombreros esta temporada.

Sombrero de ala amplia + outfit ligero

Cómo llevarlo: Combina un sombrero de ala amplia con prendas livianas como vestidos veraniegos, blusas de lino o pantalones palazzo. El objetivo es crear un conjunto fresco y elegante que permita que el sombrero se destaque sin complicaciones.

Beneficios funcionales: Protección solar amplia para cara y cuello, ventilación gracias a telas ligeras, y un look que funciona tanto para la playa como para la ciudad.

Consejo de estilo: Opta por colores neutros para el sombrero y añade un toque de color en accesorios (bolso, sandalias) para equilibrio visual.

Sombrero tipo trilby o fedora + accesorios prácticos

Cómo llevarlo: Un sombrero más estructurado, como trilby o fedora, va perfecto con camisas de manga corta, shorts de vestir o pantalones chinos. Añade gafas de sol y un cinturón a juego para un look coherente.

Beneficios funcionales: Estilo pulido con protección solar focalizada, ideal para eventos al aire libre o paseos culturales.

Consejo de estilo: Elige telas endurecidas o con un ligero acabado mate para un aire más sofisticado; evita tonos que se desvíen demasiado de tu paleta dominante para mantener armonía.

Sombrero de paja plegable + versatilidad urbana

Cómo recrearlo: El sombrero de paja plegable es práctico para viajes, mercados y paseos por la ciudad. Combínalo con un top ligero, culottes o falda midi y sandalias planas.

Beneficios funcionales: Fácil de doblar y guardar, ideal para llevar en bolso o maletín sin perder forma; gran transpirabilidad y estilo desenfadado.

Consejo de estilo: Mantén la forma enrollando ligeramente el borde hacia adentro cuando está guardado y desdobla suavemente al usarlo para recuperar la silueta.

Consejos generales para todos los estilos

Protección solar: Busca sombreros con UPF o al menos buena cobertura del rostro y cuello.

Transpirabilidad: Elige materiales como paja, canvas ligero o rafia para evitar calor excesivo.

Ajuste cómodo: Asegúrate de que no apriete la cabeza; un lazo o cordón ajustable ayuda a que se mantenga en su lugar.

Color y textura: Los tonos claros reflejan la luz; los detalles en trenzas o texturas añaden interés sin recargar el conjunto.