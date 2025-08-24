3 formas funcionales y modernas de llevar sombreros este verano

Sombrero de paja plegable

El verano llega con sol intenso y días largos, y un sombrero bien elegido no solo protege del sol, sino que eleva cualquier look. Aquí tienes tres formas prácticas y con estilo para llevar sombreros esta temporada.

Sombrero de ala amplia + outfit ligero

ala grande

Cómo llevarlo: Combina un sombrero de ala amplia con prendas livianas como vestidos veraniegos, blusas de lino o pantalones palazzo. El objetivo es crear un conjunto fresco y elegante que permita que el sombrero se destaque sin complicaciones.

Beneficios funcionales: Protección solar amplia para cara y cuello, ventilación gracias a telas ligeras, y un look que funciona tanto para la playa como para la ciudad.

Consejo de estilo: Opta por colores neutros para el sombrero y añade un toque de color en accesorios (bolso, sandalias) para equilibrio visual.

Sombrero tipo trilby o fedora + accesorios prácticos

fedora

Cómo llevarlo: Un sombrero más estructurado, como trilby o fedora, va perfecto con camisas de manga corta, shorts de vestir o pantalones chinos. Añade gafas de sol y un cinturón a juego para un look coherente.

Beneficios funcionales: Estilo pulido con protección solar focalizada, ideal para eventos al aire libre o paseos culturales.

Consejo de estilo: Elige telas endurecidas o con un ligero acabado mate para un aire más sofisticado; evita tonos que se desvíen demasiado de tu paleta dominante para mantener armonía.

Sombrero de paja plegable + versatilidad urbana

cSombrero de paja plegable 1

Cómo recrearlo: El sombrero de paja plegable es práctico para viajes, mercados y paseos por la ciudad. Combínalo con un top ligero, culottes o falda midi y sandalias planas.

Beneficios funcionales: Fácil de doblar y guardar, ideal para llevar en bolso o maletín sin perder forma; gran transpirabilidad y estilo desenfadado.

Puede leer: Los sombreros: Elegancia y protección bajo el sol

Consejo de estilo: Mantén la forma enrollando ligeramente el borde hacia adentro cuando está guardado y desdobla suavemente al usarlo para recuperar la silueta.

Consejos generales para todos los estilos

Protección solar: Busca sombreros con UPF o al menos buena cobertura del rostro y cuello.

Transpirabilidad: Elige materiales como paja, canvas ligero o rafia para evitar calor excesivo.

Ajuste cómodo: Asegúrate de que no apriete la cabeza; un lazo o cordón ajustable ayuda a que se mantenga en su lugar.

Color y textura: Los tonos claros reflejan la luz; los detalles en trenzas o texturas añaden interés sin recargar el conjunto.

Wendy Berroa Hernández

Wendy Berroa Hernández

Soy una seguidora del "buen gusto" que tiene licenciatura en Comunicación Social, mención Periodismo de la UASD. Con Maestría en Comunicación Corporativa, APEC. Además, tengo estudios en Ceremonial y Protocolo institucional, Técnico Profesional en Ceremonial y Protocolo, Inst. 173 Argentina.
También, cuento con algunos diplomados en Relaciones Públicas; Marketing digital y redes sociales; locución, entre otros.

