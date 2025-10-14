El alcalde Dío Astacio, dio a conocer las firme medidas que ha implemente en Santo Domingo Este para transformar el orden, la seguridad y la limpieza.

Dentro de los ejes principales está: la regulación de los motoristas, la instalación de reductores de velocidad y el uso de los contenedores de basura.

La basura

Astacio enfatizó que una de sus mayores batallas ha sido cambiar la mentalidad de que la basura puede tirarse en cualquier parte.

“No hay nada que se pueda resolver si no hay un control, sino hay mano dura, sino hay educación y sino hay un sistema predecible”, dijo.

El edil informó que actualmente, el municipio cuenta con 150 contenedores que reciben tres toneladas de basura diarias.

Reductores de velocidad

El alcalde también se refirió a la movilidad como “el gran desafío de la República Dominicana en todo el sentido de la palabra, porque movilidad implica desarrollo, seguridad, garantías, democracia”

“Nosotros (la clase media y clase alta) somos prisioneros de nuestro territorio y no lo sabe porque no puede movilizarse con libertad”, resaltó.

Para Astacio, el propósito dentro de su gestión es que se cree una cultura de respeto a las señales de tránsito.

“Aquí es el único país del mundo donde el amarillo significa acelere, entonces nosotros tenemos que colectivamente entender que el vehículo tiene que convivir con las personas”, afirmó.

“Nosotros estamos asociándole mentalmente a la gente que donde hay un “pare” y un policía acostado deben pararse para que no sufra las consecuencias”, aclaró.

El alcalde agregó que se han “puesto reductores de seguridad (policías acostados) en todas las esquinas posibles, porque lo que debe haber hay es un size de “Pare” que en todos los países del mundo la gente se pare”.

Destacó también la presencia de 500 policías municipales desplegados en distintos puntos del municipio, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y ciudadana.

“Si no hay una autoridad civil en cada municipio que dé seguimiento a la seguridad del municipio, no podemos tener la seguridad que queremos”, cuestionó.

Registro de motoconchos

Otro aspecto al que este le hace frente es a los motoristas.

Astacio entiende que “el motor si bien es una buena herramienta de trabajo, el motor es el arma más letal que hay en la republica Dominicana”.

“Donde hay un atraco en un 80% hay un motor envuelto, donde hay un accidente de tránsito en el 80% hay un motor envuelto, donde hay una muerte en el 80% hay un motor”, declaró.

Sin embargo, “nosotros le tenemos mucho miedo a las armas de fuego, pero a cualquiera le ponemos un motor”, añadió.

Como parte de las medidas, anunció la “vamos a sacar una resolución que, si encontramos un menor con un motor, perdió el motor”

“Nosotros no podemos permitir que un menor en nuestra sociedad conduciendo un motor como si fuera una bicicleta”, sumó.

Entiende que la pandemia de este país son dos cosas, “el desorden del uso de la motocicleta y la velocidad colectiva”.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Uno + Uno.