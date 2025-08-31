30 aniversario de Televida

¡Nuestra iglesia está de fiesta!

¡Televida celebra su 30 aniversario!

El canal de la familia ha sido un faro de esperanza, fe y valores en la República Dominicana cosechando frutos de conversión y acercamiento a Dios de innumerables almas.

Este canal nació el 27 de agosto 1995 de la mano del entonces Arzobispo de Santo Domingo Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez con la misión de evangelizar y acompañar a las familias en su día a día, meta que se ha alcanzado y se renueva cada día con nuestro Arzobispo Monseñor Francisco Ozoria.

Desde sus inicios, Televida ha trabajado con toda su pasión por difundir el evangelio y los valores cristianos, adaptándose a los cambios sin perder su esencia.

En su primera etapa concebido por la Conferencia del Episcopado Dominicano y más adelante pasó a la Arquidiócesis de Santo Domingo.

En la actualidad está bajo la dirección del Padre Kennedy Rodríguez, quien lleva cinco años al frente del canal. Su programación es inspiradora, educativa y muy cercana a las familias dominicanas. La Santa Eucaristía y la adoración, las noticias eclesiales, entrevistas pastorales y hasta contenidos culturales y de interés general, siempre con un mensaje que edifica y fortalece.

Además de que se ha integrado a los medios de Televida (Canal 41), las emisoras de radio: Vida (105.3 FM), Radio ABC (540 AM) el portal web de noticias Diario Católico, y la incorporación de las redes sociales entre los que destacamos el canal de YouTube del canal ha potenciado con el favor de Dios la expansión del mensaje tocando la vida de miles de personas en todo el país y muchos más en otras fronteras.

La celebración ha incluido un gran programa que se inició el pasado 27 de agosto con una misa jubilar en la Catedral de Santo Domingo y como parte importante de buscar respaldo económico los días, sábado 30 y domingo 31 la celebración del gran telemaratón de televida con el lema “Televida 30 años transformando vidas”.

En estas tres décadas, Televida se ha ido fortaleciendo con el trabajo de un gran equipo, que, en su momento, dieron forma al canal católico de televisión como los respectivos directores Saturnino Guzmán, Lorenzo Vargas, Lorenzo González, José del Carmen Ariza, Monseñor Víctor Masalles y Monseñor Manuel Ruiz, y demás personalidades, comunicadores y agentes técnicos que se han sumado al reto de evangelización del medio de comunicación.

.Y recordemos que, desde sus inicios, el Papa San Juan Pablo II resaltó que Televida es una herramienta poderosa para evangelizar y formar en la fe al pueblo dominicano.

Es de gran importancia que toda la nación no solo reconozca sino que respalde esta iniciativa, que con dedicación y compromiso continúa sembrando valores en cada hogar, promoviendo una convivencia en armonía y solidaridad, y demostrando que, juntos, podemos construir un país fundamentado en la espiritualidad y en la fe en Dios.

¡Dios les bendiga!