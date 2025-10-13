Nueva York. El proyecto político en esta ciudad «300 con Leonel» (los multiplicadores de NY), que preside Geraldo Rosario, finalizó la semana pasada con éxito su asamblea 2025, aprobando la reestructuración y ampliación de la entidad en los estados de la circunscripción 1-USA.

La ampliación de la nueva directiva será presentada en el mes de diciembre durante la tradicional gran fiesta navideña que la entidad efectúa, con la asistencia de más de mil miembros.

Se le cursará invitación a nuestro líder, doctor Leonel Fernández, por si dentro de su apretada agenda tiene la posibilidad de asistir, indico Rosario.

Fueron elegidos nuevos coordinadores de redes sociales, juventud, organización y enlace comunitario, además, de que el Proyecto multiplicó su presencia en NY, agregando los condados de Queens, Staten Island y Yonkers.

Rosario, quien además es miembro de la Dirección Central (DC) de la Fuerza del Pueblo (FP) afirmó que «300 con Leonel» tiene el control del territorio neoyorkino y ahora consolidan su presencia con núcleos de trabajo en los estados de Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Maryland, y Rhode Island, con significativa presencia de votantes dominicanos,

También en Puerto Rico, las islas de Saint Martin, Saint Croix y Tórtola, sin contar que seguimos expandiendo nuestro accionar político en la capital y el interior de la República Dominicana.

Trabajarán en concordancia con las distintas secciónales de la FP, precisó el coordinador general del Proyecto.

Los núcleos de trabajo serán presentados en la actividad de diciembre próximo y posteriormente serán juramentados por el presidente Fernández en una de sus visitas que hará a NYC, junto a otros proyectos que estamos ayudando a formalizarse, indico Rosario.

Finalmente, argumentó que las orientaciones del presidente Fernández, más la persistencia y el trabajo en equipo de los diferentes coordinadores que conforman el Proyecto han sido la clave del éxito, en la captación de nuevos miembros y las redes sociales.

Afirmó que superan los 15,800 seguidores orgánicos en las redes y registrados físicamente unos 5,650; iniciando el mes de febrero 2026 retomaremos nuestras jornadas de afiliación y vamos a lanzar un gran proyecto a nivel nacional e internacional que será de gran impacto.

Hoy más que nunca nuestro trabajo político está siendo duplicado porque nuestro país anhela al doctor Fernández como presidente en el 2028 por su experiencia de Estado, para salir del atolladero en que lo ha llevado el PRM, sentenció Rosario.