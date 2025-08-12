31 años después: El legado del Pacto por la Democracia

Hace 31 años, se firmó el histórico Pacto por la Democracia en el Palacio Nacional, un acuerdo político que puso fin a la crisis electoral generada tras las elecciones del 16 de mayo de 1994. El pacto fue suscrito por los principales líderes políticos del momento, en medio de denuncias de fraude y protestas que sacudieron al país.

¿Quiénes participaron?

Entre los firmantes del pacto estuvieron:

Joaquín Balaguer, presidente en funciones y líder del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)

José Francisco Peña Gómez, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)

Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, como mediador

John Graham, jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Otros representantes de la sociedad civil y diplomáticos

¿Qué estableció el pacto?

El acuerdo incluyó reformas constitucionales y políticas clave:

Reducción del mandato presidencial de Balaguer a 18 meses

Convocatoria a nuevas elecciones presidenciales en mayo de 1996

Separación de las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales

Prohibición de la reelección presidencial en dos períodos consecutivos

Establecimiento de la segunda vuelta electoral si ningún candidato obtenía más del 50%

Reforma del sistema judicial y de la Junta Central Electoral, con miembros no vinculados a partidos políticos

Beneficios y legado

El Pacto por la Democracia marcó un antes y un después en la historia política dominicana. Según analistas y el Banco Central, sus efectos incluyeron:

Mayor institucionalidad electoral

Fortalecimiento de la democracia representativa

Reducción de la conflictividad política

Consolidación de mecanismos de alternancia en el poder

Este acuerdo permitió la transición hacia un sistema más plural y competitivo, y abrió el camino para que en 1996 se celebraran elecciones consideradas más transparentes, en las que resultó electo Leonel Fernández.