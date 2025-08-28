310 emprendedores de Barahona reciben financiamiento de Promipyme

  • Hoy
310 emprendedores de Barahona reciben financiamiento de Promipyme

El Consejo Nacional de Promipyme entregó este jueves 28 de agosto un total de RD$53 millones en préstamos, beneficiando a 310 micro, pequeños y medianos empresarios de esta provincia.

El director de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, destacó que la jornada se inscribe dentro de una política sostenida de apoyo al emprendimiento impulsada por el Gobierno, la cual ya ha colocado más de RD$11,500 millones en créditos a nivel nacional durante la actual gestión.

“Cada entrega reafirma nuestro compromiso de acercar el crédito a la gente, de abrirle oportunidades a mujeres y hombres que día a día sostienen sus negocios con esfuerzo. Con esta jornada, estamos fortaleciendo a Barahona, pero también sumando al gran esfuerzo nacional que ya representa miles de millones colocados en favor de los emprendedores dominicanos”, expresó Gómez Mazara.

Perfil de los beneficiarios

En esta ocasión, el 71% de los créditos fue otorgado a mujeres y el 29% a hombres, consolidando la visión de Promipyme de promover la inclusión financiera y el liderazgo femenino en los negocios.

Por sectores, el 80% de los préstamos se destinó al comercio, el 16% a servicios y un 4% a la industria, en correspondencia con la dinámica productiva de la provincia.

Antecedentes en Barahona

Esta es la segunda ocasión en que Promipyme realiza una entrega masiva de créditos en Barahona. En noviembre del año pasado, la institución otorgó RD$41.8 millones a 278 clientes, de los cuales el 63% correspondió a mujeres emprendedoras.

Con la jornada actual, Promipyme acumula en la provincia RD$94.8 millones en financiamientos a 588 beneficiarios, lo que refleja un crecimiento sostenido y la consolidación de la política de apoyo al sector MIPYME en la región Sur.

Impacto económico y social

Gómez Mazara subrayó que los recursos entregados constituyen un motor de desarrollo. “Cuando apoyamos a una microempresa, apoyamos a una familia y a una comunidad. El dinero que entregamos hoy vuelve multiplicado en empleos, dinamismo económico y mejor calidad de vida”, afirmó.

Con esta jornada, Promipyme amplía su impacto en la región Sur y reafirma su misión de facilitar financiamiento a sectores tradicionalmente excluidos del sistema financiero, contribuyendo a reducir las brechas sociales y territoriales.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

310 emprendedores de Barahona reciben financiamiento de Promipyme
310 emprendedores de Barahona reciben financiamiento de Promipyme
28 agosto, 2025
Barahona a oscuras: desaprensivos incendian redes y dejan a más de 20 comunidades sin electricidad
Barahona a oscuras: desaprensivos incendian redes y dejan a más de 20 comunidades sin electricidad
23 agosto, 2025
SCJ rechaza recurso por litis terrenos en Barahona
SCJ rechaza recurso por litis terrenos en Barahona
19 agosto, 2025
Riña en Barahona deja un muerto y un herido: detalles del trágico suceso
Riña en Barahona deja un muerto y un herido: detalles del trágico suceso
18 agosto, 2025
Diócesis de Barahona realiza entrega de 20 viviendas donadas a familias de escasos recursos
Diócesis de Barahona realiza entrega de 20 viviendas donadas a familias de escasos recursos
14 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Educación sin familia: un mal a corregir

Educación sin familia: un mal a corregir

Nuestras afrentosas primacías

Nuestras afrentosas primacías

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

¿Cuántas vidas caben en el expediente de la indiferencia?

¿Cuántas vidas caben en el expediente de la indiferencia?

¿Qué le conviene a Al Horford?

¿Qué le conviene a Al Horford?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo