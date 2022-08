4 aplicaciones de citas que prometen una amistad o relación estable

Las aplicaciones de citas pueden ser usadas por cualquier persona con intenciones de entablar una relación, amistad o también divertirse.

Sin embargo, las aplicaciones conocidas como Tinder o Bumble no son las únicas que le ofrecen a los usuarios una oportunidad de compartir un momento con una persona nueva.

Aunque estas apps puedan conectar a los usuarios, en ocasiones tienen gustos muy particulares o contextos que hacen que encontrar una pareja sea más complicado. Es por ello que hay otro grupo de sitios en los que estas personas pueden entablar una relación con otras con gustos similares.

Lee más: Esta aplicación de citas está dirigida a personas cristianas

Las siguientes aplicaciones ayudarán a quienes las usen a encontrar de manera más sencilla una relación.

TenLove

Disponible para dispositivos Android e iOS, esta aplicación creada en Chile está dirigida a un público de edad madura. Solo podrán ingresar y crear un perfil aquellos usuarios que tengan 50 años o más.

“Que nadie te diga que es tarde para encontrar el amor” es la frase que reafirma el objetivo de esta app de citas para personas maduras. Las posibilidades de conectar o coincidir con una persona que puede ser la pareja ideal son escasas a esa edad, y TenLove pretende ayudar a los usuarios.

Esta aplicación no funciona de forma distinta a Tinder u otras aplicaciones similares. Si un perfil es agradable, se puede dar ‘like’ y si la otra persona también lo hace, se genera un ‘match’. Solo en ese momento es posible que ambos usuarios puedan tener una conversación o ir más allá si lo desean.

Ferzu (Grokio)

Una aplicación dirigida específicamente a usuarios pertenecientes al fandom furry; es decir, que les gusta o están interesados en contenido relacionado a animales con forma humana.

Aunque Ferzu es el nombre de la aplicación dirigida a la comunidad furry, esta fue agrupada por una aplicación llamada Grokio Communities, que unifica a más usuarios con gustos específicos como la anatismafilia (personas atraídas sexualmente por otras con sobrepeso), y personas que gustan de disfrazarse y comportarse como mascotas con sus parejas.

Al igual que las aplicaciones de citas tradicionales, el ´like´ y el ‘match’ son necesarios para la interacción de las personas dentro de la app.

Raya

Una aplicación exclusiva dirigida a personas famosas o muy conocidas, influencers, millonarias o dentro del mundo del espectáculo.

Aquellos usuarios que no están dentro de un grupo exclusivo de personas famosas o que no tienen muchos seguidores en sus cuentas de redes sociales tendrán muy difícil el acceso o definitivamente no podrán ingresar a la aplicación.

A diferencia de Tinder, esta aplicación no permite que cualquier usuario cree un perfil, sino que se tiene que solicitar el acceso por medio de una evaluación del número telefónico, nombre completo, perfil de Instagram, trabajo, lugar de nacimiento, entre otros datos importantes para tomar la decisión de permitir el acceso o no.

Sapio

Esta aplicación de citas le da un giro a la “superficialidad” de las demás al darle ‘me gusta’ a quien parezca más atractivo o atractiva físicamente. Sapio está dirigida a personas que van más allá del físico y buscan una conexión con personas a quienes les atrae la mente y las ideas de otras.

Sapio hará que los usuarios respondan una serie de 300 preguntas de desarrollo para que su algoritmo pueda encontrar a la persona indicada que se adapte a las costumbres, ideas, conocimientos y que también desean una conexión mental antes que una sexual.