Empezar un nuevo trabajo siempre genera muchas expectativas. Es el comienzo de un viaje lleno de posibilidades y crecimiento profesional.

Pero junto con el entusiasmo por una nueva oportunidad también viene la ansiedad y el miedo al fracaso.

Surge una pregunta común: «¿Podré manejarlo?».

Según la psicóloga organizacional Renata Burgo, sentirse inseguro es natural incluso para profesionales con años de experiencia.

«Todo el mundo siente esto cuando sale de su zona de confort y empieza a lidiar con algo desconocido, sobre lo que no tiene control», afirma.

Si bien la inseguridad forma parte de estos momentos de transición, es fundamental no dejar que este sentimiento se convierta en un instrumento de autosabotaje y lleve a los profesionales a dudar de sus propias capacidades.

Una de las formas de evitar eso es recordar los motivos que te llevaron a ese puesto y lo que tienes para ofrecer. Es una estrategia que parece simple, pero que ayuda a tener más confianza, según la especialista en desarrollo profesional Simone Bortoletto, de la Facultad ESEG en Brasil.

«El autoconocimiento en esos momentos es muy importante. Entiende tu valor, tu trayectoria, lo que te trajo hasta ahí. Y recuerda que si estás en ese espacio es porque tienes competencia y la gente cree en tu trabajo», afirma.

Según expertos entrevistados por BBC News Brasil, adaptarse a un nuevo trabajo lleva alrededor de tres meses. Durante este periodo es importante tener paciencia para no frustrarse y poner en práctica otras actitudes que ayuden a crear más confianza en tu trabajo para destacar.

En esta nota te compartimos algunos consejos.

1. Comprender la cultura de la empresa

Expertos consultados por BBC News Brasil afirman que adaptarse a un nuevo trabajo puede tomar alrededor de tres meses. GETTY IMAGES





Conocer bien la empresa, las personas y la cultura laboral es uno de los primeros pasos para generar confianza, afirma Renata Burgo.

La cultura organizacional refleja los valores y prácticas compartidas por una compañía, funcionando casi como una «guía invisible» para el comportamiento de los empleados.

«Cuando conoces esta dinámica, resulta más fácil adaptarte y entender lo que se espera de ti», destaca la psicóloga.

Según Burgo, la mejor manera de entender la cultura de un lugar es hablar con las personas que allí trabajan y observar cómo interactúan. Por lo tanto, practicar la escucha y la observación activas es fundamental para cualquiera que inicie un nuevo trabajo.

«Habla con la gente y escucha lo que tienen que decir. Muestra interés, pide un café, pregunta por la empresa. Nadie mejor que los compañeros de trabajo para ayudarte a entender la cultura de ese espacio», destaca.

Lee más: «Marola» Guerrero pone fin a su compromiso con Juan Carlos Simó por «hechos que han quebrantado la confianza»

2. Pida ayuda y esté abierto a aprender

Las expertas destacan que señalar problemas de la empresa sin contar con las personas que llevan más tiempo que tú trabajando puede parecer arrogante.



Es muy común que, al iniciar un nuevo trabajo, un profesional tenga dudas sobre determinadas actividades o incluso el funcionamiento de la empresa. No dude en preguntar.

Pedir ayuda también forma parte del proceso de generación de confianza y demuestra que el profesional está abierto al aprendizaje.

«Muchas personas piensan que al pedir ayuda están mostrando debilidad, cuando es todo lo contrario, demuestran que tienen humildad. A nadie le gusta tratar con un profesional ‘sabelotodo'», destaca Bortoletto.

Una de las peores actitudes que puede tener un trabajador, según Bortoletto, es pretender tener conocimientos sobre algo que no conoce.

Además, la persona se crea un problema, que puede culminar en ataques de ansiedad e inseguridad, porque corre el riesgo de realizar una tarea de manera inadecuada y perturbar a todo el equipo. Por tanto, es necesario saber comunicar.

«Si te piden hacer algo que nunca has hecho o no sabes, di abiertamente que nunca lo has hecho y que no tienes mucho control sobre el tema, pero que estudiarás y buscarás apoyo. No saber no es un problema, el problema no es decir que no sabes», comenta.

Burgo también destaca la importancia de tratar los errores como parte del proceso para no permitir que minen la confianza en el trabajo.

«Nadie se despierta con ganas de cometer errores, pero los cometemos porque somos seres humanos. Y la gente espera que cometas errores, especialmente cuando empiezas en un nuevo trabajo».

3. Solicite comentarios sobre su trabajo y ofrezca ayuda

Si tienes alguna duda, pregunta. Pedir ayuda forma parte del proceso de generar confianza.



Durante este tiempo de adaptación, el profesional está siendo observado por los directivos. Por eso, en lugar de esperar a que la gente diga lo que piensa de tu trabajo, busca retroalimentación para saber si estás cumpliendo con las expectativas y si hay algo que puedas mejorar.

«Hablamos mucho de protagonismo en el ámbito laboral. Y eso significa ir tras la información y no esperar a que la gente acuda a ti. Destacan los que toman la iniciativa», recomienda Burgo.

La psicóloga también destaca el valor de ir más allá de la simple realización de tareas. Esto no significa, sin embargo, sobrecargarse con exigencias o hacer el trabajo de otros, sino analizar formas de contribuir al equipo y a los compañeros de trabajo.

«Cuando ayudas a un compañero con tu experiencia, le traes información que no tiene, un contacto o una idea, estás yendo más allá, y haciendo un poco más de lo que se espera de ti. La gente valora este tipo de actitudes, y genera más confianza», afirma.

4. Busque protagonismo, pero tenga cuidado de no parecer arrogante

A nadie le gusta ese alumno que en el aula es excesivamente participativo. O esa persona que, en cualquier oportunidad, sólo quiere hablar de sí misma o de las experiencias que ha vivido.

Situaciones como esta también ocurren en el ámbito laboral, donde los profesionales, cuando intentan destacar, pueden parecer arrogantes.

«Algunas personas, en un intento de demostrar su valor, ya proponen cambios, señalando cuellos de botella. Y esto muchas veces no funciona bien, porque das una imagen de alguien que quiere enseñar», destaca Burgo.

Según Bortoletto, no hay problema en proponer mejoras en el trabajo, y utilizar la propia experiencia a la hora de presentar una solución. Sin embargo, es necesario escuchar a las personas que llevan más tiempo en ese entorno e incluirlas en las discusiones.

«Si formas parte de un equipo y ves que tienes la posibilidad de optimizar una tarea, una buena idea es buscar a la gente para ver qué piensan, si tienen otras sugerencias y juntos preparar una propuesta. De esta manera la gente se siente respetada y se actúa con humildad, que es muy importante para generar confianza», destaca.