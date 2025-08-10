Finanzas personales fáciles: 4 consejos para mejorar tu economía hoy

La mayoría de las personas no cuentan con una cultura de ahorro o no tienen conocimientos para organizar sus finanzas a la hora de administrar los ingresos que perciben.

Esto provoca que en el trascurso de los días se cuestionen, lamentando que su salario no les alcanzó durante el mes.

Siendo este hecho una necesidad, el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereyra, mediante su red social de Instagram compartió cuatro consejos prácticos para controlar tus finanzas de manera sencilla.

¿Cómo controlar tus finanzas?

1- Observar y llevar registro de tus gastos: En el transcurso de los días observa y lleva un registro de todos tus gastos «desde lo más grande a lo más pequeño» al detallar los llamados «gastos hormigas», como por ejemplo taxis innecesarios, meriendas, dulces, antojos, café, entre otros, este ejercicio puede hacer una diferencia en la administración de tu dinero.

Puedes leer: ¿Cuánto dinero puedes llevar en efectivo al salir de República Dominicana?

2- Haz un presupuesto: Ya sea en una agenda, en tu celular, computadora o un chat privado anotar todos tus ingresos y compromisos fijos mensuales. «Saber exactamente cuantos tienes y en qué lo usas te ayudará a tomar mejores decisiones y evitar sorpresas desagradables».

3- Empieza ahorrar: Apenas recibas tus ingresos empieza ahorrar y no esperar a que sobren. Ya sea con un pequeño monto, esto te ayudará a crear un fondo para emergencias o metas personales.

4- Pensar en el futuro: Empieza a destinar aunque sea una pequeña parte de lo que percibes para tu jubilación o proyectos a largo plazos. «El tiempo y la constancia están de tu lado».

“Con estos pasos simples, estarás en mejor control de tu dinero y dejaras de preguntarte, a fin de mes ¿a donde se fue mi dinero?” sugirió Pereyra en el audio visual.

 ¿Quién es Samuel Pereyra?

Samuel Pereyra Rojas, nacido en Santo Domingo el 20 de agosto de 1976, es un abogado, banquero y político dominicano. Graduado en Derecho por la PUCMM y con especialidad en Derecho Comercial en París, ha ejercido en áreas como derecho corporativo e inversión extranjera.

Actualmente se desempeña como administrador de Banreservas, además, fue el director de finanzas de la campaña presidencial de Luis Abinader, y miembro de la dirección política del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Oriana Martínez Núñez

Oriana Martínez Núñez

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.



