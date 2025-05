4 hábitos que tienen en común las personas que siempre están tranquilas

La tranquilidad es un estado que todo ser humano persigue aunque muchas veces parece difícil de lograr debido a que la sociedad nos hace pensar que necesitamos tener demasiadas cosas para lograr sentirnos felices

Una de estas investigaciones es dio como resultado un libro titulado “Los hábitos de un cerebro feliz” de Loretta Graziano, el cual después de analizar la vida y los hábitos de personas que declararon sentirse a gusto con su vida revela ciertos principios y concepciones de vida en los que coincidieron las personas que revelaban mayor tranquilidad.

Puede leer: Adolescentes afrontan problemas de sobrepeso y salud mental, revela informe

Priorizan el tiempo al dinero

A pesar de que muchas personas tienen la idea de que el dinero es lo principal para ser felices lo cierto es que las personas que genuinamente lo son priorizan tener tiempo libre antes que generar más dinero. Esto puede interpretarse como que el dinero no es importante para ellos pero no es así, la diferencia para este tipo de personas es que si pueden ganar un dinero extra pero eso implica sacrificar tiempo con sus amigos, familiares o para si mismo evalúan si realmente ese dinero extra vale la perdida de este tiempo.

No descuidan el cuidado personal

Dormir lo suficiente, llevar una buena nutrición y hacer actividad física no son negociables para una persona calmada. Estos elementos esenciales no se sacrifican por quedar bien con alguien o cualquier otra cosa.

Asegúrate de que estas tres cosas sean la columna vertebral de tu día y dale una buena oportunidad en la compostura que imploras.

Otros son capaces de prestar atención y estar totalmente presente en su propia actividad consciente elegida sin distraerse en otras

Saben renunciar

Las personas que declaran ser más felices suelen ser personas a las que les cuesta menos trabajo renunciar o “soltar” personas o cosas. Quienes tienen esta característica se aferran menos a las cosas pues saben que nada es permanente y que las cosas y las situaciones cambian de manera constante.

Saben priorizar y no se creen “todopoderosas”, entienden que tienen compromisos asumidos y no se adentran en aquellos que no pueden cumplir con excelencia.

Usan el calendario

Las personas tranquilas dan suma importancia a su tiempo, tienen conciencia que el tiempo es algo irrecuperable y agendan absolutamente todas las actividades que realizarán durante cada día, procurando incluir todo lo que les importa.