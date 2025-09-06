Kabul (EFE).- Una serie de nuevos terremotos ha sacudido en las últimas 24 horas la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, sembrando el pánico y forzando nuevas evacuaciones en una región ya devastada por el seísmo del pasado 31 de agosto, informaron este sábado fuentes oficiales y habitantes de las poblaciones afectadas.

El temblor más reciente, de magnitud 5,2, se registró a las 21:55 hora local del viernes (17:25 GMT), precedido de otro de 4,5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Esta persistente actividad sísmica, que incluye otro fuerte temblor de magnitud 5,6 en la noche del jueves, está agravando el trauma de la población.

Tres nuevos terremotos en 24 horas aumentan el pánico en la devastada Afganistán. EFE/EPA/Hamid Sabawoon

Solo para el sismo del jueves, se estima que unas 85.000 personas estuvieron expuestas a sacudidas fuertes. Los residentes de las zonas montañosas, temiendo el colapso de las viviendas que quedaron en pie, han comenzado a abandonar sus aldeas.

2.205 fallecidos y 3.604 heridos

Estos nuevos temblores golpean una zona que aún cuenta a sus muertos por la catástrofe inicial. Según las últimas cifras del régimen talibán, el terremoto de magnitud 6,0 del 31 de agosto ha dejado 2.205 fallecidos, 3.604 heridos y aproximadamente 6.700 casas destruidas en las provincias de Kunar, Nangarhar y Laghman.

La continuación de la actividad sísmica complica la respuesta humanitaria en una geografía de por sí desafiante. Las agencias de ayuda ya se enfrentaban a carreteras cortadas por desprendimientos y a una infraestructura dañada.

Los nuevos seísmos aumentan el riesgo de más bloqueos, dificultando aún más el acceso a las remotas comunidades que necesitan ayuda urgente.

Esta cadena de desastres naturales impacta sobre un país que ya enfrentaba una de las peores crisis humanitarias del mundo, con 23 millones de personas, casi la mitad de la población, necesitadas de ayuda.

El terremoto deja 280 niños huérfanos

Más de 260.000 niños se han visto afectados por el sismo, y unos 280 han quedado sin sus padres, en una catástrofe que ya suma más de 2.200 muertos y 6.700 casas destruidas, mientras que las continuas réplicas del terremoto más mortífero en Afganistán en casi 30 años están aterrorizando a los niños.

«Más de 260.000 niños se han visto afectados por el terremoto y unos 280 niños han quedado sin sus padres», según alertó la ONG Save the Children citando datos de la ONU.

«No puedo hacer nada por mis hijos porque no tengo nada. Todo lo que poseíamos está enterrado bajo los escombros», afirmó Ulfat, un padre herido cuya casa se derrumbó, en un testimonio recogido por la ONG.

Muchas familias se ven obligadas a dormir a la intemperie, utilizando incluso viejos sacos de arroz como colchones, mientras las réplicas continúan, incluyendo un nuevo y fuerte sismo de magnitud 5,6 en la noche del jueves, según constató EFE.

«Los niños llevan una carga terrible de pérdida, y las réplicas les recuerdan constantemente el terror que experimentaron», declaró Samira Sayed Rahman, directora de Save the Children en Afganistán. «El miedo y el duelo que sienten no desaparecerán cuando se retiren los escombros. Miles necesitarán ayuda a largo plazo», alertó.

Además, la respuesta humanitaria se enfrenta a un sistema sanitario que ya estaba colapsado, con decenas de centros cerrados por los recortes de ayuda de EEUU mucho antes del seísmo, afectando a más de medio millón de personas. Los equipos de ayuda deben transportar suministros a pie durante horas para llegar a pueblos aislados por los desprendimientos.

