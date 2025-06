40 años después ve incierto su futuro y de próspero negocio

El inminente cierre del Palacio de las Cortes no solo dejará secuelas emocionales entre los servidores de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y de la Procuraduría General de la República (PGR) que laboran allí, sino también económicas a los vendedores ambulantes, parqueadores de vehículos y otros que operan pequeños negocios en los alrededores de la edificación en desalojo debido a su deterioro estructural.



En el caso de los trabajadores informales que desde ya ven en peligro el sustento de sus familias, destaca el de Agustín Ozuna, quien desde hace alrededor de 40 años regentea una librería móvil que abastece de textos jurídicos, principalmente, a abogados, jueces, legisladores, estudiantes de Derecho, y hasta a periodistas.

Agustín llega temprano al Centro de los Héroes, y estaciona estratégicamente su viejo carrito marca Toyota en la calle Juan de Dios Ventura Simó, justo entre el Palacio de Justicia en desalojo, y el moderno edificio que comparten la SCJ y la PGR.

Coloca sus libros en venta sobre el capó delantero del auto, y en un exhibidor hecho en madera que recuesta en la puerta trasera del mismo, mientras él ocupa un asiento debajo de pequeño árbol sembrado sobre la acera, que apenas lo cubre del candente sol, pero no del calor sofocante que abraza a esta media isla caribeña, ni de la lluvia.

“En este negocio yo he visto pasar a importante personalidades de la justicia; a mí todo el mundo me conoce, me saludan y vienen a comprar libros, o si no, envían a otros buscarlos…”, dice con cierto orgullo Agustín.

La llegada de una joven mujer que interrumpe la entrevista para decirle que el abogado tal la envió para que él le entregara determinada ley “y que ustedes hablan luego” , no lo dejan mentir; él es una autoridad en la venta de libros en este lugar.

No es vendedor cualquiera

Agustín tiene 66 años de edad, estudió Contabilidad, y es casi abogado, pero su amor por los textos jurídicos se remonta a sus años mozos cuando, en la década de los años 70, comenzó a trabajar en la Librería “Castimor”, ubicada en la calle Arzobispo Portes de la Ciudad Colonial.

“Mi abuela, que en paz descanse, tenía amistades en la Zona Colonial, entre ellos a la familia Castillo Morales, que eran los dueños de la librería Castimor, una de las clásicas en esa época que se especializaba en la venta de libros de Derecho; yo fui encargado de esa librería, y ahí me hice librero”, cuenta con entusiasmo Agustín en una entrevista a esta reportera.

Primera venta: RD$5.00

Refirió que inició su negocio de venta de libros con Daniel Liberato, dueño de La Filantrópica, otra librería emblemática de la Ciudad Colonial, quien en una ocasión lo hizo ir al Palacio de las Cortes a vender libros a consignación, pagándole un 20% de las ventas.

“Yo recuerdo que el primer día vine con un bultico y vendí creo que fueron RD$5.00, y desde entonces venía todos los días a vender hasta que puse mi negocio aquí. De eso hacen casi 40 años”, enfatizó.

Dice que en esa época se surtía en la ONAP, ubicada en el piso 12 del Huacal, y recuerda que eran baratos: “yo me surtía con RD$500; el Código Civil en edición de bolsillo costaba $4 y yo lo vendía a $5, me ganaba 100 pesos que en ese entonces eran mucho”, subrayó.

Negocio próspero en peligro

Agrega que con su negocio propio ya montado en el sector La Feria, sus ganancias han aumentado “hasta en un 50%”, esto, sin contar con la venta de togas, birretes y corbatas para los abogados, que ha incluido. “Se podría decir que la venta de libros es mi fuerte porque es lo que uno más tiene. Al día, se venden $500, $1,000, $2,000, y hasta RD$3,000, varía muchísimo: el día más malo vendo menos de $1,000, y el día que más, hasta $5,000”, señaló.

Libros en línea

Confiesa que en principio pensó que los libros en la Internet lo afectaría mucho en su negocio pero no ha sido así, porque según él, no todos los abogados dominan la tecnología digital, y otros, que sí lo hacen, prefieren los textos impresos.

“Yo pensaba que con el asunto de la internet las leyes no se iban a vender porque todo el mundo las iba a bajar, pero se venden, porque hay abogados que mantienen su forma clásica de hacer anotaciones en cada párrafo, también porque les molesta la vista o porque con el libro físico se manejan mejor”.

Llegó la incertidumbre

Sostiene que el negocio es bueno, que le ha permitido una estabilidad económica holgada para mantener a su familia y tener dos hijos profesionales, “pero ahora, con mi situación de salud y la mudanza del Palacio de Justicia, las cosas cambian”, dice con dejo de preocupación.

Y es que, por su diabetes, a Agustín le amputaron un pie y está casi ciego, lo que le impide abrir con regularidad el negocio del cual han vivido él y su familia, y mucho menos mudarse del lugar.

“A veces duro hasta un mes sin poder venir y ahora, con el cierre del Palacio de Justicia, eso me afecta grandemente porque no habrá la misma cotidianidad de abogados para venir a comprar libros; además de que no sabemos qué tiempo va a durar cerrado, ya que solo una que otra audiencia la van a hacer de manera presencial, pero no es lo mismo…” agregó.

TESTIGO MUDO

Afirma que la preocupación por la mudanza del Palacio de las Cortes no solo es de él, sino de muchos otros que trabajan con el Derecho.

Dice ser testigo de conversaciones muy diversas entre abogados que buscan sombra debajo del pequeño árbol de que le da cobijo en su negocio. Críticas al sistema de justicia, e impotencia ante la irreversible implementación de la tecnológica que no todos dominan. “Hay mucha preocupación entre abogados que cobran RD$2,000 por día para representar a otro colega en estrado, porque con las audiencias virtuales ya no los necesitarán; hay otros que no dominan la tecnología y serán ellos los que tendrán que tendrán que pagar…; yo escucho pero no hablo”, puntualizó.