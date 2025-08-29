Nueva York. Más de 43 millones de personas, entre ellas decenas de miles de dominicanos, viajarán desde diferentes lugares de los Estados Unidos para celebrar el «Día Internacional del Trabajo», según proyecciones de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

Esta cifra representa un aumento respecto a los años anteriores y se espera que sea el nivel de viaje más alto desde 2005.

Este año cae el próximo lunes 1 de septiembre, dando inicio al fin de semana largo desde este viernes 29 del presente mes.. Para muchos, es la última escapada a la playa o al campo antes del otoño, el fin del verano en EUA.

Es una jornada que rinde homenaje a las luchas históricas y los logros conquistados por los trabajadores que levantaron el país con su esfuerzo. Desde finales del siglo XIX, esta fecha simboliza la dignidad del empleo y el derecho al descanso.

Hoy, además de su trasfondo social y laboral, el Día del Trabajo se vive como un momento de transición, el último respiro del verano, con playas abarrotadas, festivales comunitarios, barbacoas familiares y desfiles en distintas ciudades.

También es un fin de semana clave para las rebajas de fin de temporada y las compras de regreso a clases, lo que lo convierte en uno de los más esperados del año por familias y comercios.

Al ser un feriado federal, la celebrtación trae consigo el cierre de oficinas gubernamentales, bancos y la bolsa de valores, aunque muchos comercios, supermercados y restaurantes permanecen abiertos, en ocasiones con horarios modificados para dar espacio tanto al descanso como al consumidor.

La primera celebración se realizó en Nueva York, el 5 de septiembre de 1882. En 1894, el Congreso lo declaró feriado federal, colocándolo a mitad de camino entre el 4 de julio y el Día de Acción de Gracias para equilibrar el calendario de descansos pagos.

Según el Departamento de Trabajo, el Día del Trabajo nació gracias al activismo laboral que buscaba reconocer el aporte de los trabajadores al desarrollo económico del país.

También leer: Día del Trabajo 2025