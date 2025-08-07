456 nuevos líderes se gradúan del Instituto de Liderazgo de Monte de Dios

En la celebración de su VII graduación el Instituto de Liderazgo del Ministerio Internacional Monte de Dios Horeb invistió 456 nuevos líderes, quienes fueron equipados en el conocimiento de la palabra y el reino de Dios para influenciar en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Los egresados del Instituto, que ahora suman aproximadamente 1,300, pasaron por una etapa de formación integral de dos años y tres meses, que no sólo fortaleció su conocimiento de Dios, sino que también forjó en ellos el carácter y el corazón de Cristo. Están preparados para hacer discípulos, inspirar, caminar en el poder sobrenatural de Dios y servir con amor, ceñidos con la toalla del servicio, como lo hizo Jesús.

Los pastores Miguel y Montserrat Bogaert, directores del Instituto, expresaron: “Celebramos con gozo la graduación de una nueva generación de líderes, hombres y mujeres que dijeron sí al propósito de Dios, que completaron una etapa importante y hoy están listos para multiplicarse y ser luz donde Dios los plante. Esta promoción ha sido marcada por el Espíritu Santo y está llamada a manifestar el Reino de Dios, participando de la promesa del Señor de que la tierra será llena del conocimiento de su gloria, destacaron”.

En esta VII graduación, en la que se formaron estudiantes de diferentes regiones e iglesias del país, Jaaziel Abigail Rodríguez Pinales fue distinguida con el reconocimiento Honor al Mérito por su sobresaliente rendimiento académico.

Los nuevos líderes obtuvieron la titulación “Asociado en Ministerio Práctico”, luego de varios ciclos de docencia, imparticiones, y de haber aprobado un programa de estudio, que abarcó asignaturas como: fundamentos de un discípulo, evangelismo sobrenatural, el carácter de un líder, cómo oír la voz de Dios, consejería, intercesión y guerra espiritual, las obras de la carne, los frutos del espíritu, poder sobrenatural de Dios, teología sistemática, entre otras.

El acto, que fue amenizado por Monte de Dios Music, equipo de Alabanza y Adoración de la iglesia Monte de Dios, contó con la asistencia de familiares y amigos de los egresados.

Los pastores Miguel y Montserrat Bogaert respondieron al llamado de Dios hace 21 años, iniciaron reuniéndose en su residencia con tres matrimonios. Hoy día lideran el Ministerio Internacional Monte de Dios Horeb compuesto por el Instituto de Liderazgo, Revival Youth (jóvenes de avivamiento), Fundación Horeb Cielos Abiertos, Casas de Paz y los equipos matrimonios con propósito, evangelismo, intercesión, entre otros. Su visión es desarrollar una iglesia sin muros que impacte a cada individuo y a cada familia hasta que la gloria de Dios cubra nuestra tierra.