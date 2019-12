48 años de los Emiratos Árabes Unidos: Dubai y Abu Dhabi

En Asia Occidental, península Arábiga, Golfo Pérsico, se encuentra un país árabe colocado en la atención global, por el gran desarrollo y transformación que ha logrado en las ultimas décadas. Me refiero a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que está compuesto por 7 Emiratos, entre ellos Abu Dhabi, la capital política y Dubai, la capital económica y financiera. Tiene una superficie de 83,600 kilómetros cuadrados, la mayoría desértica y una población de casi 10 millones de habitantes, la gran mayoría inmigrantes. El 2 de diciembre de 1971 se independizaron del Reino Unido, por lo que acababan de celebrar 48 años de vida en libertad y soberanía.

En esos 48 años han pasado de ser una aldea de pescadores y recolectores de dátiles en el desierto y perlas en el mar, a ser un país que de acuerdo al Informe de Desarrollo Humano (IDH), está entre los paises con desarrollo muy alto. Es la economía 33 del planeta de acuerdo al PIB a Paridad de Poder Abquisitivo (PPA), y si es per capita, está en séptimo lugar con casi 69,000 dólares.

Los emiratíes valoran mucho su día nacional, pude comprobar, estando en Abu Dhabi y en Dubai, el fervor que impregnaban a sus celebraciones. Todo el país, en todo lugar, desde el aeropuerto hasta los centros comerciales y las plazas públicas los colores de la bandera nacional y una foto donde están los 7 emires, con un mensaje de unidad, “Día Nacional, Espíritu de la Unión”. Porque es que ellos saben, como se supone que todos sabemos, que en la unidad esta la fuerza, que si no fueran unidos los emiratos, hoy no serían el país desarrollado y en crecimiento que son.

Aunque todos hemos oído hablar de Dubai, sus excentricidades como el oro comestible entre otras, su opulencia, carros chapados en oro y de las marcas más caras, que tiene el edificio más alto del planeta el Burj Califa, el centro comercial más grande Dubai Mall, islas artificiales entre otros, algunos conocen de la existencia de Abu Dhabi que es la capital, el más grande y rico de los 7 emiratos, donde está una de las mezquitas más grandes del mundo, la verdad es que hay otros cinco, Sharjah, Ajman, Ras al-Khaimah, Umm al-Quwain y Fujairah. Tienen en Emirates Airlines una de las mejores líneas aéreas del mundo y el aeropuerto de Dubai, cuyo lema es, conectando el mundo, de hecho lo está haciendo, como uno de los más grandes y de mayor movimiento del planeta.