5 alimentos que puedes congelar para ahorrar tiempo y dinero  

Encontrar alimentos que se congelen bien puede marcar una gran diferencia en tus compras. La congelación no solo ayuda a prolongar la vida útil de tus alimentos, sino que también ayuda a conservar la frescura y te ahorra tiempo en la cocina.

Si bien algunos alimentos se pueden congelar para conservar su frescura y sabor, otros deben evitarse congelar para evitar cambios en la textura y el sabor.

Frutas y verduras

Cuando se trata de los mejores alimentos para congelar, las frutas y verduras deberían ser una prioridad, ya que casi todos los productos se pueden congelar. No solo son caros, sino que los productos frescos tienen una vida útil corta, por lo que congelarlos beneficiará tanto a tu compra como a tu salud.

Con un congelador lleno de frutas y verduras preparadas, no hay excusa para no incluir más en tu dieta. Ya sea que uses frutas congeladas para un batido matutino o las conviertas en sopa, son los mejores alimentos para congelar cuando necesitas fortalecer tu sistema inmunológico o simplemente quieres una dieta más saludable.

Pescado y Mariscos

Como el pescado es una proteína baja en grasa y de alta calidad, rica en ácidos grasos omega-3 y vitaminas, debería incluirse en la dieta al menos dos veces por semana. Tenerlo en el congelador facilita aún más preparar platos familiares favoritos, como tacos de pescado o sopa de almejas, cuando no se dispone de mucho tiempo.

El pescado azul, en particular, se congela bien, al igual que el pescado ahumado. Estos se conservan en el congelador hasta tres meses. Los pescados blancos más delicados, como el lenguado, se congelan bien, pero lo ideal es conservarlos congelados solo un mes. Esto se debe a que algunos pescados blancos tienen un mayor contenido de agua, por lo que se forman cristales de hielo en su carne. Esto significa que el pescado puede volverse blando o seco al descongelarse.

Carne y aves de corral

Aunque la mayoría sabemos que la carne molida de res y la pechuga de pollo son algunos de los mejores alimentos para congelar, existen muchas otras variedades de carne que se congelan bien. En particular, las carnes molidas de pollo, res y pavo son excelentes. Son uno de los mejores alimentos para congelar, ya que tienen un alto contenido de humedad, una textura suave y se pueden dividir fácilmente en porciones.

Si compra carne ya congelada y sellada al vacío, debería durar en el congelador entre 6 meses y un año. Si compra carne fresca, séquela con palmaditas suaves para eliminar el exceso de humedad y envuélvala bien en film transparente. Presione firmemente para eliminar las burbujas de aire antes de colocarla en el congelador. No olvide etiquetar y fechar sus productos.

Arroz (cocido)

Ver el arroz en una lista de los mejores alimentos para congelar y ahorrar dinero puede parecerte extraño al principio. Al fin y al cabo, el arroz es muy barato, se consigue a granel en todas partes y es facilísimo de guardar a temperatura ambiente, donde se conserva prácticamente para siempre.

Aquí está el secreto: ¡puedes congelar arroz cocido durante muchos meses! Puedes cocinar cualquier tipo de arroz que quieras, hirviéndolo o al vapor, o preparándolo en un plato como pilaf o risotto, y luego congelarlo para tenerlo listo para usar en el futuro.

Sopas

Lo mejor de la sopa congelada es que puedes verterla directamente en la cacerola sobre la estufa o meterla al horno para calentarla. Ya sea que quieras una receta completa o usar tu caldo, consomé o caldo favorito como base, esto es facilísimo.

Sí, puedes congelar líquidos en frascos, siempre y cuando estén diseñados para congelarse y dejes suficiente espacio libre.