5 beneficios de la guanábana: Una fruta que puedes tener en tu patio  

La guanábana (Annona muricata), también conocida en otras regiones como graviola o soursop, es un fruto tropical originario de América Latina y el Caribe. Su pulpa blanca, la cual es jugosa y ligeramente ácida, se utiliza comúnmente en bebidas y postres. En los últimos años, ha ganado atención en el ámbito de la nutrición por su perfil de compuestos bioactivos y su posible aporte a la salud cuando se consume con regularidad; especialmente, en forma de jugo natural.

Distintos estudios especializados en nutrición han identificado en este alimento una serie de componentes con propiedades funcionales. Así mismo, la composición pulposa de esta fruta contiene una variedad de nutrientes y fitoquímicos siguientes:

Acetogeninas : Compuestos exclusivos de la familia Annonaceae con efectos citotóxicos en estudios celulares.

: Compuestos exclusivos de la familia Annonaceae con en estudios celulares. Vitamina C : Antioxidante que apoya al sistema inmunológico y protege frente al estrés oxidativo .

: Antioxidante que apoya al y protege frente al . Fibra dietética : Mejora el tránsito intestinal y favorece el control de la glucosa y grasas en el organismo.

: Mejora el y favorece el control de la glucosa y grasas en el organismo. Minerales esenciales: Como potasio, magnesio y hierro, importantes para la función muscular, nerviosa y cardiovascular.

No obstante, su uso clínico no ha sido aprobado, debido a posibles efectos neurotóxicos en consumos elevados.

Fuente de antioxidantes y protección celular

El jugo de guanábana contiene vitamina C, flavonoides y compuestos fenólicos que actúan como antioxidantes naturales. Estos ayudan a reducir el daño celular causado por radicales libres, lo cual se asocia con menor riesgo de enfermedades crónicas, inflamación celular y envejecimiento prematuro.

Apoyo al sistema inmunológico

La vitamina C presente en la guanábana fortalece las funciones inmunes al estimular la producción de glóbulos blancos y mejorar la respuesta frente a infecciones. Un vaso de jugo al día —alrededor de 250 ml— puede complementar las necesidades diarias de este micronutriente.

Mejora digestiva y tránsito intestinal

Gracias a su contenido de fibra dietética, el jugo favorece la salud digestiva, mejora la regularidad intestinal y puede contribuir al control del colesterol y la glucosa en sangre. Su efecto prebiótico también promueve un ambiente saludable para la microbiota intestinal.

Beneficios cardiovasculares

Aporta potasio, un mineral clave para regular la presión arterial y mantener el equilibrio electrolítico. Además, su bajo contenido en sodio y su efecto antioxidante pueden ayudar a reducir factores de riesgo vinculados a enfermedades del corazón.

Potencial antinflamatorio y analgésico

Investigaciones publicadas en revistas como Journal of Ethnopharmacology y Nutrition and Cancer han observado que extractos de guanábana muestran propiedades antinflamatorias y analgésicas en modelos animales. Aunque estos hallazgos son prometedores, aún no existe evidencia científica suficiente en humanos para establecer recomendaciones terapéuticas.

Entonces, ¿cómo se debe consumir?

Nutricionistas coinciden en que el jugo de guanábana puede integrarse de forma segura a una dieta equilibrada, siempre y cuando se ingiera sin azúcares añadidos. Se recomienda evitar excesos prolongados, ya que algunos de sus compuestos podrían tener efectos negativos si se consumen en altas concentraciones.