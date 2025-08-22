  5 casos escalofriantes de familias “perfectas” que terminaron en tragedia y el cine los convirtió en historia  

Los hermanos Erik y Lyle Menéndez (AP)

Aunque desde fuera parecían ejemplares, estas familias escondían secretos oscuros que terminaron en tragedias estremecedoras. El cine y la televisión han convertido sus historias reales en producciones que sacuden al espectador y revelan que detrás de la fachada de perfección puede habitar el horror.

1. La familia Murdaugh – Poder, corrupción y muerte

Una de las familias más influyentes de Carolina del Sur, los Murdaugh, protagonizaron una serie de eventos trágicos que incluyeron el asesinato de Maggie y Paul Murdaugh, esposa e hijo de Alex Murdaugh. La docuserie de Netflix Murdaugh Murders: A Southern Scandal expone décadas de encubrimientos, abuso de poder y adicción.

2. La familia Watts – El crimen que estremeció a EE.UU.

Chris Watts asesinó a su esposa embarazada y a sus dos hijas en 2018, tras mantener una doble vida. El caso fue retratado en el documental American Murder:

The Family Next Door, que utiliza grabaciones reales para mostrar cómo una familia aparentemente feliz se convirtió en un caso de horror doméstico.

3. La familia Menéndez – El juicio que dividió a una nación

Lyle y Erik Menéndez asesinaron a sus padres en 1989 en Beverly Hills. Alegaron años de abuso, pero fueron condenados por homicidio. Su historia ha sido adaptada en múltiples producciones, incluyendo Law & Order True Crime: The Menéndez Murders.

4. La familia Hart – El viaje fatal

Jennifer y Sarah Hart adoptaron seis niños y se mostraban como una familia amorosa en redes sociales. En 2018, condujeron su camioneta por un acantilado en California, matando a todos. El documental A Thread of Deceit explora cómo el abuso y la manipulación se escondían tras las fotos felices.

5. La familia DeFeo – El origen de Amityville

En 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a toda su familia en su casa de Nueva York. El caso inspiró la saga de películas The Amityville Horror, que mezcla hechos reales con elementos sobrenaturales, convirtiendo la tragedia en un ícono del terror.

