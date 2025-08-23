5 cosas importantes que debes hacer antes de que inicien las clases este lunes

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina, y la mejor manera de comenzar el año escolar con tranquilidad es estar preparados. Aquí te contamos cinco acciones clave para que los niños inicien las clases sin contratiempos y con toda la energía:

Prepara las mochilas

Aunque parece algo sencillo, organizar las mochilas con antelación ahorra tiempo y evita estrés de último minuto. Revisa que lleven todos los útiles necesarios y que estén en buen estado.



Uniformes listos

Deja los uniformes limpios, planchados y listos para usar. Esto ayuda a que los pequeños comiencen el día sin contratiempos y evita prisas por la mañana.

Elabora una lista pre-escuela

Crea un itinerario diario que incluya horarios de salida y llegada, transporte escolar, y qué desayunos y meriendas llevarán los niños. Planificar estos detalles con anticipación facilita la rutina y ahorra decisiones de último momento.

Retoma la rutina de sueño

Ajusta los horarios de sueño para que los niños se levanten descansados y con energía. Esto es clave para un buen rendimiento académico y un inicio de jornada sin contratiempos.

Revisa pagos y documentación

Verifica que las matrículas y demás pagos escolares estén al día. Además, asegúrate de tener lista la documentación requerida, como carnés de vacunas, permisos y identificaciones.

